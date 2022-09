Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tänään tiistaina, ja heti ryminällä. Lähetekeskustelussa on hallituksen eilen antama esitys 10 miljardin takaus- ja lainapaketista sähköyhtiöille. Puhemies Matti Vanhanen arvioi maanantaina, että se viedään eduskunnan läpi viikossa.

Viimeiset valtiopäivät jatkuvat ilman pitkää joulutaukoa ensi kevääseen asti. Vanhanen kertoi tiistaina, että valtiopäivien päättäjäiset pidetään 29. maaliskuuta, mutta täysistunnot loppuvat 3. maaliskuuta. Kansanedustajien vaaliloma kestää vajaan kuukauden.

Hallituksella alkaa olla jo kiire antaa viimeiset esityksensä eduskunnalle. Takaraja näillä valtiopäivillä käsiteltäville hallituksen esityksille on 17. marraskuuta eli aikaa on runsaat kaksi kuukautta. Hallituksen viime viikolla ilmoittamista toimista sähkön hintaan liittyen esitykset on kuitenkin annettava jo 19. syyskuuta alkavalla viikolla. Tämä pätee muihinkin budjettilakeihin.

Kevään jäljiltä valiokunnissa on kesken 39 esitystä ja hallitukselta on tulossa vielä 218 esitystä, joista yli puolet liittyy ensi vuoden budjettiin. Selontekoja on tulossa vielä 16, joka on Vanhasen mukaan poikkeuksellisen suuri määrä. Kansalaisaloitteista kesken on 21 ja niitä tullee vielä lisää.

Lisäksi yllätyksiin ja poikkeuksiin pitää varautua, Vanhanen muistutti. Niistä ensimmäinen on pääministerin ilmoitus energiapolitiikasta, joka annetaan torstaina.