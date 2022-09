Ei mitään oleellista uutta Ylen uusimmassa mielipidemittauksessa . Kokoomus (24,2 prosenttia) on kasvattanut hieman etumatkaansa, eikä pääministeri Sanna Marinin viime kuun bilekohu juuri vaikuttanut SDP:n (19,4) kannatukseen.

Kokoomuksen kannatus nousi edellisestä mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja SDP:n laski 0,9. Muiden puolueiden muutokset olivat vielä pienempiä.

Vasemmistoliitto sai täsämälleen saman 8,1 prosenttia kuin heinäkuussakin.

Pinnan alla kuitenkin muhii. Vuoden alusta lähtien SDP:n ja vihreiden kannatus on pysynyt käytännössä paikoillaan, vasemmistoliiton ja keskustan laskenut hieman ja kokoomus on ottanut ison loikan.

Mutta myös perussuomalaisten kannatus on kääntynyt hitaaseen, vakaaseen nousuun. Se on 16,2 prosentilla vielä kaukana viime vuoden 18-19 prosentin lukemista, joihin Jussi Halla-aho siivitti puolueen. Runsaan vuoden perussuomalaisia johtaneella Riikka Purralla ei ole minkäänlaista karismaa, mutta yhteiskunnallinen tilanne voi tuottaa jälleen yhden ikävän yllätyksen ensi kevään vaaleissa.

Perussuomalaisten kannatus valahti maaliskuussa alimmillaan 13,6 prosenttiin, mutta on sen jälkeen ollut jokaisessa Ylen mittauksessa suurempi kuin edellisessä. Viidessä kuukaudessa kannatuslisää on tullut lähes 3 prosenttiyksikköä. Se on melkein yhtä paljon kuin kokoomuksella vuoden alusta lähtien.

Mitä keväällä ja sen jälkeen on tapahtunut?

Ensin liikennepolttoaineiden hinta lähti jyrkkään nousuun. Kesällä hurjimmista hinnoista tultiin alaspäin, mutta bensa on edelleen kymmeniä senttejä kalliimpaa kuin mihin vuosien ajan on totuttu.

Kesällä puhkesi sähkökriisi, joka realisoituu monille nyt syksyllä, kun vanhat määräaikaiset sähkösopimukset loppuvat. Uudet ovat satoja prosentteja kalliimmat.

Inflaatio laukkaa muutenkin, vain omavaraistaloudessa elämällä voi välttyä hintojen nousulta.

Pelko sosiaalisesta putoamisesta siivittää radikaalioikeistoa



Edessä on tyytymättömyyden talvi, kun elintaso putoaa. Ja vaikka ei kaikilla putoaisi, sen koetaan putoavan. Juuri tämä on polttoainetta perussuomalaisten ja muiden oikeistopopulistien kannatuksen nousulle, osoittaa Helsingin yliopistossa tällä viikolla julkaistu tutkimus .

”Lyhyesti sanottuna, odotukset aseman heikkenemisestä, eivät kokemukset aseman heikkenemisestä, tukevat radikaalioikeistoa Suomessa. Odotukset statuksen heikkenemisestä voivat vaikuttaa voimakkaasti radikaalin oikeiston tukeen, koska äänestäjät reagoivat voimakkaasti pelkoihin aseman menettämisestä”, tutkimuksessa todetaan.

Siis eivät kokemukset, vaan odotukset oman aseman heikkenemisestä tukevat perussuomalaisia, jotka lisäksi ovat aina onnistuneet erittäin hyvin vaalikampanjoinnissaan.

Oikeistopopulismin noustessa sen ajateltiin olevan huono-osaisten protesti, joka vanhassa maailmassa olisi kanavoitunut vasemmalle. Uusimmissa tutkimuksissa kuva on muuttunut. Perussuomalaiset ja kaltaisensa puolueet muualla Euroopassa saavat kannatusta huolestuneelta keskiluokalta, joka pelkää asemansa menettämistä.

Eivätkä ikävät yllätykset rajoitu vain Suomeen. Kun radikaalioikeisto nousee Suomen kaltaisessa kattavassa hyvinvointivaltiossa, niin todennäköisesti se nousee vielä enemmän maissa, joissa hyvinvointivaltio ei ole yhtä kattava, Helsingin yliopiston tutkijat arvioivat.

Winter is coming, talvi on tulossa, niin kuin Game of Thrones -tv-sarjassa aina sanottiin.

Tyytymättömyyden talvi ei heijastu vain sisäpolitiikkaan. Jo nyt on nähtävissä, että Putinin juoni toimii. Kaduille tuleva kansa on valmis hylkäämään Ukrainan turvatakseen omat mukavuutensa. Ensimmäiset suurmielenosoitukset on jo järjestetty, vaikka Keski-Euroopassa eletään loppukesän jälkilämmössä.