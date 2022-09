Vasemmistoliitto joutui maanantaina muun muassa Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen ryöpytyksen kohteeksi hoitajien suojelutyölain takia.

Osoite on outo, suorastaan väärä. Haukutaan se hallituspuolue, joka suhtautuu asiaan kaikkein tiukimmin. Vasemmistoliitto hyväksyy vain sellaisen lain, joka koskee sairaaloiden teho-osastoja uhkaavia lakkoja, ei yhtään enempää. Muut hallituspuolueet ovat maanantaina saavutetussa sovussa valmiita rajoittamaan hoitajien lakko-oikeutta laajemmin.

Työtaistelua käyvät ammattiliitot katsovat asiaa tietysti vain omalta kannaltaan. Ne vastustavat kaikkia rajauksia tulossa oleviin lakkoihin.

Sellaista vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, että hallitus ei tekisi mitään, kun ihmisiä uhkaa kuolla lakon takia. Tästä Valviran ylijohtaja Markus Henriksson on varoittanut muun muassa MTV-uutisille .

– Jos tosiaan suojelutyötä ei olla saamassa, on tilanne erittäin vakava. Meillä on potilaita, jotka ehdottomasti tarvitsevat kriittisen sairaudentilansa vuoksi tehohoitoa. Jos tällainen potilas ei saa tehohoitoa, hän suurella todennäköisyydellä kuolee.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti nyt kiistellyn lakihankkeen 2. syyskuuta, koska annettuihin lakkovaroituskohteisiin ei ole luvattu suojelutyötä.

Teho-osastoja koskevat lakot ovat alkamassa myöhemmin syyskuussa Oulussa, Hämeenlinnassa ja Turussa. Ensimmäisenä Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osaston vuorokauden mittainen lakko toteutetaan ensi maanantaina 19.9. jos sopua ei sitä ennen synny.

Hallituksen on toimittava, koska niin perustuslaki määrää. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään ja julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Myös vasemmistoliitto hyväksyy tämän.

”Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tunnistaa, että valtioneuvoston jäsenillä on perustuslain mukainen oikeudellinen velvollisuus saattaa eduskunnan käsittelyyn lakiesitys, joka turvaa välittömässä hengenvaarassa tai vakavassa terveydenvaarassa olevien potilaiden henkeä teho-osastoilla, mikäli suojelutyöstä ei suostuta neuvottelemaan lakon aikana”, eduskuntaryhmä tiedotti maanantaina iltapäivällä.

Suojelutyössä ei kuitenkaan saa olla ylimääräistä lakonmurtamiseen tähtäävää, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo täsmensi KU:lle myöhemmin.

Hallituksesta lähteminen ei olisi auttanut



Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat äänestää mahdollisesti myöhemmin tiistaina tai keskiviikkona annettavaa esitystä vastaan, jos siihen ei saada korjauksia eduskunnassa. Puolue haluaa jatkaa hallituksessa, mutta se ei ole enää vasemmistoliiton omissa käsissä, jos ryhmä todella äänestää hallituksen esitystä vastaan.

Lähtö olisi tullut jo nyt, jos vasemmistoliitto ei olisi suostunut hallituksessa siihen, että lakiesitys viedään eduskunnan arvioitavaksi. Itse esitykseen se ei olisi vaikuttanut mitään, koska esityksen takana on hallituksen enemmistö – SDP, keskusta, vihreät ja RKP.

Vasemmistoliitossa ollaan ymmärrettävistä syistä loukkaantuneita siitä, että juuri se on joutunut suurimman ryöpytyksen kohteeksi asiassa. Tehyn Rytkönen syytti maanantaina puoluetta poliittisesta pelistä.

Kansanedustajat Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo toivoivat, että kritiikki osoitettaisiin oikeaan osoitteeseen.

Niin, voisi toki luulla, että TEHY:n kannattaisi nyt yrittää saada vaikkapa demarit ja vihreät heräämään vastustamaan tätä lakia, mutta mitäpä sitä sellaista, haukutaan se yksi ja ainoa puolue, joka on hoitajien puolella. — Pia Lohikoski (@plohikoski) September 12, 2022

Eli vinoillaan sitten niille, jotka edes yrittävät parantaa asioita ja pistävät aika lailla kaiken peliin. Joskus voisi miettiä kritiikin kohdentamista oikeaan osoitteeseen. — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) September 12, 2022

Myös eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kysyi Rytköseltä, ”eikö nyt pitäisi keskittyä puolueisiin, jotka ovat valmiita sellaisenaan viemään läpi huonosti valmistellun lain? Eduskunnassa laki voidaan muuttaa”.

Vasemmistoliitto on valmis panemaan vaakalaudalle asemansa hallituspuolueena tärkeän periaatteen takia.

”Vasemmistoliitto pyrkii eduskuntakäsittelyssä muokkaamaan lakia sellaiseen tarkkarajaiseen vain välttämättömään suojelutyötä koskevaan muotoon, jossa se voidaan hyväksyä työtaisteluoikeus samalla turvaten. Nykyisessä muodossa eduskuntaryhmä ei näe edellytyksiä hyväksyä lakia eduskunnassa”, ryhmä tiedotti maanantaina.

Tämä on vakava paikka, ei mikään vinoilun asia ainakaan siltä taholta, jonka tavoitteita vasemmistoliitto tukee eniten. Vasemmistoliitto on kannattanut myös hoitajien vaatimaa palkkaohjelmaa.