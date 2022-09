Hallitus antanee tänään tiistaina kello 18 alkavassa istunnossa yksimielisesti eduskunnalle esityksen suojelutyöstä ensi viikolla uhkaavassa sairaaloiden teho-osastoja koskevassa lakossa. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) kertoo Twitterissä hyväksyvänsä esityksen, ”sillä hallituksella on velvoite toimia”.

Hyväksyn suojelutyölakiesityksen tänään valtioneuvostossa, sillä hallituksella on velvoite toimia. Olemme tehneet esitykseen korjausesityksiä ja sitä on muokattu käsittelyn aikana. Esitys vaatii vielä työstämistä, mutta aikapaineen takia se on annettava eduskunnalle. 2/5

— Hanna Sarkkinen (@HSarkkinen) September 13, 2022