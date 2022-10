Keskustan poliitikoilla ja kannattajilla on kamala aamu.

– Voi sanoa, että nyt ollaan modernin mittaushistorian pohjalukemissa, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo torstaina julkaistusta Ylen mielipidemittauksesta.

Viime kauden pääministeripuolueen kannatus oli syyskuussa 10,3 prosenttia. Se on keskustan huonoin lukema mittauksissa, joita on tehty vuodesta 1994. Takkiin tuli edellisestä mittauksesta peräti 1,4 prosenttiyksikköä. Turjan mukaan keskusta menettää kannattajiaan perussuomalaisille, joka olikin uusimman mittauksen ainoa selvä nousija. Kaikkien muiden puolueiden kannatusmuutokset olivat marginaalisia.

Syyskuussa puheenaiheita olivat sähkön hinnan nopea nousu ja Suomeen saapuvat venäläisturistit, joita koskeva viisumipäätös saatiin aikaan vasta monien mutkien jälkeen. Perussuomalaiset iski muun muassa näissä asioissa erityisesti keskustaan haukkuessaan ”vihervasemmistolaista” hallitusta ja sen ilmastopolitiikkaa. Viimeksi se oli keskustan kimpussa alkuviikolla, kun lähetekeskustelussa oli translaki.

Puheenjohtaja Riikka Purran puheissa alkaa olla jo soinimaista paatosta, mutta fiksummilla kielikuvilla. Hänen puheensa keskiviikon välikysymyskeskustelussa kelpaisi populismin oppikirjoihin. Purra sanoi hallituksen energiapoliittisen katastrofin nojaavan ”paikoillaan jököttäviin tuulivoimaloihin ja tyynellä joudutaankin turvautumaan tuontisähköön”.

– Liekö visio se, että työväki katselee iltaisin tulevan aamun sääennusteesta tuulen määrää tietääkseen, onko työpaikalla aamulla sähköt käytössä vai ei?

Näillä opeilla perussuomalaisten kannatus nousi lähes prosenttiyksikön ja on nyt 17,1 prosenttia. Puolessa vuodessa sen kannatus on noussut noin 4 prosenttiyksikköä, joten ennakointi puoluetta suosivasta tyytymättömyyden talvesta pitää ja vahvistuu.

Kärjessä jatkavien kokoomuksen ja SDP:n kannatus pysyi käytännössä paikoillaan. Kokoomuksen kannatus on nyt 24,2 prosenttia ja SDP:n 19,3.

Keskustan helpotukseksi myös vihreiden alavire jatkuu. Vihreiden kannatus oli nyt 9,4 prosenttia, joten se pysyy keskustan takana.

Vasemmistoliiton kannatus piristyi 0,3 prosenttiyksikköä ja on 8,4 prosenttia.

Keskustan entinen pitkäaikainen puoluesihteeri ja vuoden 1991 ”veret seisauttavan vaalivoiton” arkkitehti Seppo Kääriäinen nosti Ylen gallupista sen huomion, että vain kokoomus, SDP ja vasemmistoliitto ovat viime eduskuntavaalien tuloksensa yläpuolella, ja perussuomalaiset lähestyy sitä. Kaikki muut ovat vaalituloksen alapuolella.

Yle-gallup. Vain Kok, sd ja vas. yli v.2019 eduskuntavaalituloksen, muut alle. Ps lähestyy viime vaalien tasoa. Kesk 10.3 % on mittauksen uutinen; alempana kuin koskaan. Orpolla kysymys: kumman kanssa, sd vai ps ? No, aikaa on, mutta selvä suunta.

— Seppo Kääriäinen (@seppokaariainen) October 6, 2022