Ukrainan siviilikohteita yli puolen vuoden ajan pommittaneen Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti maanantaina Ukrainaa terrorismista ja uhkaili ankarilla vastatoimilla. Venäjä aloitti aamulla Kiovan ja muiden ukrainalaiskaupunkien siviili-infrastruktuurin pommitukset kostona Krimille johtavan sillan vahingoittamisesta.

Uutistoimistojen mukaan Venäjän pommitukset ovat vaatineet tähän mennessä 11 kuolonuhria.

Putin puhui Venäjän federaation turvallisuusneuvoston operatiivisessa kokouksessa maanantaina. Hän kuvaili Krimin sillan tapahtumia ”terrori-iskuksi, jonka tarkoituksena oli tuhota Venäjän siviili- ja kriittistä infrastruktuuria”.

Putinin mukaan ”Kiovan hallinto” on toiminnallaan asettanut itsensä samalle tasolle kansainvälisten terroristiryhmittymien kanssa kaikkein vastenmielisimpien ryhmien kanssa. Tällaisia ​​rikoksia on yksinkertaisesti mahdotonta jättää vastaamatta.

Jos yritykset tehdä terrori-iskuja alueellamme jatkuvat, Venäjän reaktiot ovat ankaria ja mittakaavaltaan vastaavat Venäjän federaation uhkien tasoa, Putin uhkaili.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti maan asevoimien tehneen massiivisen iskun pitkän kantaman tarkkuusaseilla, joiden kohteena olivat Ukrainan armeijan komento-, valvonta-, viestintä- ja energiajärjestelmät. Tavoite on sen mukaan saavutettu.

Ukrainasta tulleet kuvat kertovat Venäjän kuitenkin pommittaneen Kiovan keskustaa ja muita siviilikohteita.

Venäjän toimet on tuomittu sotarikoksiksi kautta Euroopan ja Ukrainalle on luvattu lisää aseapua sekä ilmatorjuntakalustoa.

Ukrainan presidentti Volozymyr Zelenskyi syytti puolestaan Venäjää terrorismista.

– He haluavat luoda paniikkia ja kaaosta, tuhota maamme energiajärjestelmän. Toinen kohde ovat ihmiset.

VIDEO: President Volodymyr Zelensky says Russia targeted Ukraine's energy infrastructure during strikes on several Ukrainian cities on Monday, including using Iran-made drones. pic.twitter.com/PwTkScPOeE

— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2022