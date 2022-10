ILMOITUS ILMOITUS

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo jäi alakynteen Ylen A-Talk-ohjelmassa syyskuussa. Budjettiriihen jälkeen käydyssä ohjelmassa keskusteltiin muun muassa valtion velkaantumisesta neljän suurimman puolueen puheenjohtajan kesken.

Orpo sanoi, että meillä ei ole varaa nykyisen kaltaiseen velkaantumiseen.

– Sieltä löytyy kaasuautojen tuki, kosteikkoviljely 30 miljoonaa, avustajien määrä – siis jos kerran käydään momentti momentilta… Orpo sanoi, kun häneltä tiukattiin konkreettisia säästökohteita.

Uudessa Suomen Kuvalehdessä Orpo selittää epäonnistumistaan keskustelussa näin:

– Mä jäin sen kiljumisen alle siinä. En saanut ajatustani sanottua.

Kyseinen A-Talk on katsottavissa täällä ja jo heti syyskuussa paljon puhuttaneeseen kohtaan päästään noin 33 minuutin kohdalla. Jokainen voi itse katsoa Ylen Areenasta, kiljuivatko pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko Petteri Orpolle.

Orpon sanoista syntyi päivän some-kohu. Näin ruoski esimerkiksi Ville Niinistö:

Tämä puolue, jonka puheenjohtaja näin sanoi, on muuten yhä ainoa merkittävä puolue Suomessa, jolla ei ole ollut naista puheenjohtajanaan yli 100-vuotisen historiansa aikana. Mistäköhän se johtuu: ei tietenkään asenteista vaan aina on vaan sattunut niin että mies oli pätevin? — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) October 13, 2022

Orpo joutuikin selittelemään sanojaan:

Valitsin sanani huonosti Suomen Kuvalehden haastattelussa. Pahoittelen sitä. Vaalikeskustelu on alkanut poikkeuksellisen kiivaana. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 13, 2022

Orpon puhe katkesi A-Talkissa hetkeksi, kun Saarikko sanoi kiljumatta, että pystyt parempaan. Sen jälkeen Orpo sai kaikessa rauhassa sanoa tämän:

– Jos momentti momentilta käydään läpi valtion 80 miljardin budjetti, niin onko todella niin, että te ette löytäneet sieltä säästettävää? Ja teidän pitää miettiä, mihin tämä johtaa.

Marin piti huvittavana, että Orpo nostaa esille isosta budjetista avustajakustannukset ja esittää samaan aikaan miljardin verran veronkevennyksiä.

– Onhan tämä nyt lystikästä kuunnella teitä, kuinka te hoidatte julkista velkaa.

SK:ssa Orpo sanoo, että kokoomus palauttaisi omavastuuosuuden toimeentulotuen asumislisään. Itse pitäisi maksaa vuokrasta viisi prosenttia. Lisäksi kokoomus porrastaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

– Kokoomuslaisen ja vasemmistolaisen ajattelun ero on se, että me halutaan, että ihmiset ottaa työtä vastaan, kun työtä on tarjolla, Orpo perustelee.

Kokoomuksen miljardin euron tuloveroalesta keskituloinen hyötyisi 23 euroa kuukaudessa, mutta köyhimmiltä leikattaisiin.

Viime vaalien alla kokoomuksen nousu suurimmaksi puolueeksi hyytyi Petteri Orpon hoitajamitoituksen vastaisiin puheisiin.