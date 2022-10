Helsingin Sanomien uusin mielipidetiedustelu vahvistaa keskustan kannatuksen romahtaneen alkusyksyn aikana ja kymmenen prosentin rajan lähestyvän vauhdilla. Keskusta menetti kannatuksestaan 1,4 prosenttiyksikköä lehden edellisestä gallupista. Puolueen kannatus on nyt 10,4 prosenttia.

Ylen uusimmassa mittauksessa keskustan kannatus oli 10,3 prosenttia.

Keskustan kannatus romahti sen puheenjohtajan Juha Sipilän hallituksessa 13,8 prosenttiin viime eduskuntavaaleissa. Se oli puolueen historian huonoin vaalitulos. Nyt siitäkin on sulanut syyskuun mittauksissa yli 3 prosenttiyksikköä.

Entinen mahtipuolue on nyt kolmen suuren sijaan samassa kolmen keskisuuren puolueen sarjassa kuin vihreät ja vasemmistoliitto.

Vihreiden kannatus uusimmassa mittauksessa on tasan 9 prosenttia, missä on 0,6 prosenttiyksikön verran miinusta.

Vasemmistoliitto nosti kannatustaan 0,3 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin.

Persut kirivät kohti demareita



HS-gallup vahvistaa toisenkin viime aikojen mielipidemittausten trendin. Perussuomalaisten kannatus nousee koko ajan ja syksyllä nousivauhti on kiihtynyt. Nyt se on 17,3 prosenttia, jossa on 1,2 prosenttiyksikön hyppäys ylöspäin. Keskustan romahduksen jälkeen se on ainoa merkittävä muutos edellisen tutkimuksen lukuihin.

Keskustan kannatus kävi helmikuussa viime vuosien huippuluvussa 14 prosenttia, mutta sen jälkeen alamäki on ollut lähes suoraviivaista. Perussuomalaiset oli helmikuussa 15,4 prosentissa. Sieltä on tultu ylöspäin noin kaksi prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen kannatus on tässäkin kyselyssä aivan omilla luvuillaan 24,2 prosentissa. Puolueen kannatus nousi 0,6 prosenttiyksikköä edellisestä kyselystä.

SDP jatkaa kakkosena 19 prosentilla. Puolueen kannatuksessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toukokuun 2021 jälkeen. Perussuomalaiset on vielä parin prosenttiyksikön päässä, mutta tänä vuonna ero kaventunut huhtikuun viidestä prosenttiyksiköstä alle kahteen.