EU:n ennallistamisasetus repii hallituspuolueiden välejä. Keskusta on aloittanut neliraajajarrutuksen yhdessä opposition kanssa, jotta Suomen kanta kääntyisi sitä vastustavaksi. Yllättäen se sai talousvaliokunnassa viime viikolla tukea myös SDP:ltä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kiteyttää asetelman niin, että ”ympäristöä pitää suojella, mutta mitään ei saisi silti tehdä”.

Anderssonin mukaan suomalaisen ympäristöpoliittisen keskustelun taso on ”suoraan sanoen aivan luokattoman huono”, mistä on taas saatu näyttöä ennallistamista koskevaan asetukseen liittyen.

Kokonaisuuden tavoitteena on luontokadon vähentäminen ja luonnon tilan parantaminen. Anderssonin mukaan oikeisto-oppositio yrittää maalata siitä kuvaa Suomen metsistä käytävästä suuresta valtataistelusta. Metsät kuuluvat EU-politiikassa kansalliseen toimivaltaan, mutta ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa hoidetaan myös EU:n kesken yhdessä.

”On itsestäänselvää, että metsät ovat monella tapaa olennainen kysymys, kun puhutaan ilmastosta tai luonnon monimuotoisuudesta”, hän kirjoittaa.

Vapaaehtoisuus ei riitä



Useimpien puolueiden puheiden ja tekojen välillä on ristiriita.

”Kaikki Suomen puolueet puhuvat ohjelmissaan ja puheissaan kauniisti luonnosta, mutta kun on aika päättää sitovista tavoitteista tai käyttää rahaa luonnon tilan parantamiseen, muuttuu ääni kellossa heti. Luontokatoa pitäisi estää, mutta mitään pakottavia päätöksiä ei saisi tehdä eikä rahaa mennä euroakaan”, Andersson kuvailee.

Hän kirjoittaa, että tavoitteiltaan sitovaan ennallistamisasetukseen on päädytty, koska EU:n jäsenmaiden vapaaehtoiset toimet eivät ole olleet riittäviä.

”Jäsenmaiden on turha vedota siihen, että on parempi edetä vapaaehtoisuuden pohjalta, sillä sitä on kokeiltu eikä se johda luonnon kannalta riittäviin lopputuloksiin. Monimuotoisuus heikkenee edelleen.”

Ennallistamisasetuksessa asetetaan sitovat tavoitteet luonnon tilan parantamiseksi kaupunkiluonnon, vesistöjen, maatalousympäristöjen, metsien ja esimerkiksi pölyttäjien osalta.

Hallituksen kriittinen kanta ei riittänyt



Opetusministeri Anderssonin mukaan Suomen hallitus kannattaa asetuksen tavoitteita, mutta sen neuvottelema kanta on kriittinen monille asetusehdotuksen yksityiskohdille. Muun muassa esityksen taloudellisista vaikutuksista halutaan lisätietoa ja ennallistamistoimien toteutustapoihin halutaan turvata riittävä kansallinen liikkumavara.

Oikeisto-oppositio vaatii hallitukselta kategorisen kielteistä kantaa ehdotukseen. Siihen on yhtynyt myös keskusta, jossa on puhuttu asiasta jo hallituskysymyksenä.

Andersson arvostelee hallituspuolueista SDP:n, keskustan ja RKP:n edustajien hypänneen viime perjantaina talousvaliokunnassa opposition kelkkaan, vaikka hallituksella oli aiemmin yhdessä neuvoteltu ja sovittu kanta.

”Nähtäväksi jää, aikooko pääministeripuolue SDP antaa keskustalle mahdollisuuden heikentää jo valmiiksi kriittistä kantaa. Asettumalla kategorisesti koko esitystä vastaan Suomi pelaisi itsensä käytännössä ulos asetuksen sisältöä koskevista jatkoneuvotteluista”, Andersson varoittaa.

Hän toivoo, ”että joskus voisimme tällaisen pelaamisen sijaan keskustella siitä, mitä luontokadolle pitäisi oikeasti tehdä ja miten tavoitteisiin oikeasti päästään”.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa pysäytetään. Luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä koskevat näkymät ovat synkät ja osoittavat, että nykyinen lähestymistapa ei toimi, hallituksen eduskunnalle lähettämässä kirjelmässä todetaan.

Kokoomus tekee ennallistamisasetuksesta välikysymyksen.