ILMOITUS ILMOITUS

YK:n ilmastokokous Egyptin Sharm El-Sheikissä alkoi sunnuntaina dramaattisella julkistuksella. Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) uudessa raportissa kerrotaan ilmastohätätilan vaikutuksista eri puolilla maailmaa.

– Meillä on nyt niin korkeat hiilidioksidipitoisuudet ilmakehässä, että Pariisin sopimuksen alempi 1,5 astetta on tuskin ulottuvilla. On jo liian myöhäistä monille jäätiköille, ja sulaminen jatkuu satoja ellei tuhansia vuosia, millä on suuria vaikutuksia vesiturvallisuuteen, sanoi WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas.

Raportin mukaan merenpinnan nousu on kaksinkertaistunut vuodesta 1993 uuteen ennätyskorkeuteen tänä vuonna. Näkyvissä on merkkejä ennennäkemättömästä jäätiköiden sulamisesta Euroopan Alpeilla.

Koko raportti julkaistaan ensi vuoden keväällä, mutta alustava tutkimus julkistettiin sunnuntaina lisäämään tietoisuutta ongelmista, joihin maailman johtajien on puututtava, jos he haluavat, että on mitään toivoa saada ilmastokriisi hallintaan.

– Mitä suurempi lämpeneminen, sitä pahemmat vaikutukset, Taalas sanoi Sharm El-Sheikhissä.

WMO arvioi, että maapallon keskilämpötila on tänä vuonna noin 1,15 astetta esiteollisen ajan yläpuolella. Jokainen vuosi on vuodesta 2016 lähtien on ollut yksi mittaushistorian lämpimimmistä.

Kuivuutta ja ennätyssateita



Tärkeimpien kasvihuonekaasujen hiilidioksidin, metaanin ja typpioksidin määrät ilmakehässä ovat ennätystasoilla.

Lämpeneminen johti Alpeilla jäätiköiden keskimääräisen paksuuden menetykseen kolmesta yli neljään metriin. Sveitsissä kaikki lumi suli kesäkaudella ensimmäistä kertaa historian aikana.

Valtamerten lämpenemisnopeus on ollut poikkeuksellisen korkea viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Kuivuus heikensi satoja Keniassa, Somaliassa ja Etiopiassa. Yli kolmasosa Pakistanista taas joutui tulvien valtaan kesällä ennätyksellisten sateiden seurauksena. Lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä joutui siirtymään pois tulva-alueilta.

Eteläisen Afrikan aluetta koettelivat syklonit vuoden alussa yli kahden kuukauden ajan. Hurrikaani Ian aiheutti laajoja tuhoja ja ihmishenkien menetyksiä Kuubassa ja Lounais-Floridassa syyskuussa.

Suuri osa Eurooppaa paistui kesän äärimmäisissä lämpötiloissa. Kuivuus ja metsäpalot seurasivat ennätyshelteitä.

Yhteistyö tai tuhoutuminen



YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui WMO:n raporttia ”ilmastokaaoksen kronikaksi”, joka kuvaa yksityiskohtaisesti ilmastonmuutoksen katastrofaalista ihmishenkiä ja toimeentuloa tuhoavaa nopeutta kaikilla mantereilla.

Maanantaina Guterres sanoi ilmastokokouksessa ihmiskunnan taistelevan elämästään. Kansainvälisen yhteisön vaihtoehdot ovat tuhoutuminen tai yhteistyö.

Maailman terveysjärjestö (WHO) muistutti ilmastokriisin terveysvaikutuksista. Se varoitti lausunnossaan, että vuosina 2030–2050 ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan noin 250 000 lisäkuolemaa vuodessa aliravitsemuksen, malarian, ripulin ja lämpöstressin takia. Välittömien terveyskustannusten arvioidaan nousevan jopa neljään miljardiin dollariin vuodessa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.