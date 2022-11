Mikä asia politiikassa on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, europarlamentaarikko Silvia Modig?

EU:n ilmastopaketti Fit for 55 on työllistänyt eniten. Kuluvan europarlamenttikauden alussa Euroopan komissio antoi parlamentin käsiteltäväksi European Green Deal -paketin, jota myös vasemmistoliitto vaati eurovaalien 2019 alla.

European Green Dealin tärkein yksittäinen laki on ilmastolaki, joka asettaa EU:lle sitovan tavoitteen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050.

Fit for 55 on eräänlainen valmiuspaketti, jolla ilmastolaki tuodaan käytäntöön. Sillä varmistetaan, että EU:ssa saavutetaan vuoden 2030 tavoite vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 55 prosentilla.

Fit for 55 on nyt trilogivaiheessa. Se tarkoittaa sitä, että EU:n kolme toimielintä eli komissio, neuvosto ja parlamentti neuvottelevat kaikille kolmelle instituutiolle sopivaa kompromissia.

Fit for 55:n ehdottomasti tärkein osa on päästökaupan uudistaminen. Päästökauppa on yksittäisenä keinoina EU:n tehokkain päästövähennysten aikaansaaja. Kun saastuttamiselle tulee hintaa, syntyy kannustimia etsiä ilmaston kannalta kestävämpiä tapoja toimia.

Päästöoikeuksien ilmaisjaoista on luovuttava, koska tutkitusti ne ovat hidastaneet siirtymää. Ilmaisjaot ovat vieneet markkinatoimijoilta kannustimen investoida viisaampaan tekemiseen. Jos ja kun syntyy tarve tukea jotain alaa siirtymässä, on EU:ssa valittava muita keinoja kuin tavoitetta hidastavia ilmaisjakoja.

Minkä asian nostaisit Euroopan parlamentin tärkeimmäksi kysymykseksi marraskuussa?

Niin EU:n kuin koko maailmankin isoin kysymys on COP27-ilmastohuippukokouksen onnistuminen.

Emme vieläkään ole Pariisin sopimuksen viitoittamalla polulla, emme EU:ssa emmekä globaalisti. Valitettavasti olemme jo vaiheessa, jossa ilmaston lämpeneminen aiheuttaa tuhoja. Siksipä on kriittistä, miten vastuuta niiden korjaamisesta jaetaan.

Loss & Damage on juuri siksi tänä vuonna iso aihe. Sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat,helteet ja kuivuus aiheuttavat eniten vahinkoa kehittyvissä maissa, joilla ei ole historiallista vastuuta ilmaston lämpenemisestä.

Kehittyvillä mailla ei ole myöskään taloudellisia mahdollisuuksia tehdä tarvittavia toimia tuhojen korjaamiseksi ja niiden haittojen vähentämiseksi.

Jo aiemmin on sovittu sadan miljardin euron vuosittaisesta rahoituksesta kehittyville maille, mutta summaa ei ole saatu vielä kokonaan kasaan. Kun kokous tänä vuonna on Egyptissä Afrikan mantereella, se toivottavasti antaa sekä Afrikan että koko maailman kehittyville valtioille vipuvartta saada asiassa vihdoin edistystä.

Mikä oli parlamentin vasemmistoryhmälle viime aikojen tärkein asia?

Parlamentin vasemmistoryhmä The Left on nostanut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusta käsillä olevan energiakriisin ratkaisuissa.

Tilanne on äärimmäisen haastava. Taloudellisesti pulassa olevia kotitalouksia pitää tukea, mutta tavalla, joka kannustaa energian säästämiseen. Energia- ja ilmastokriisien ratkaisuissa on vahva synergia, jos niin halutaan.

Kun irtaudumme nyt venäläisestä fossiilisesta energiasta, on tärkeä ymmärtää, että ei ole viisasta korvata sitä uudella riippuvuudella toisesta fossiilituottajasta.

Fossiilisista energiamuodoista on välttämätöntä päästä eroon, ja Euroopan tulee pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta. Se onnistuu uusiutuviin panostamalla. Ukrainan sota ja energiakriisi ovat vihdoin saaneet silmät avautumaan sille, että energian suhteen on pyrittävä omavaraisuuteen – ihan jo turvallisuusnäkökulmasta.

Mikä asia jäi medialta huomaamatta, Suomessa tai muualla?

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin skandaali on saanut yllättävän vähän huomiota Suomessa. Frontexin pääjohtaja joutui jo aiemmin eroamaan epäselvyyksien tultua julki, ja viime täysistunnossa parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta Frontexin budjetin käytölle.

Euroopan petostentorjuntavirasto OLAFin uusimmasta raportista käy ilmi se, jonka tutkivien journalistien työn ansiosta jo tiesimme: Välimerellä on hinattu pakolaisten aluksia pois EU:n aluevesiltä, ja näin evätty heiltä oikeus hakea turvapaikkaa.

Frontex on ollut todistamassa tätä Kreikan rajavartioston käytöstä, ja sen sijaan että se olisi tuonut sen päättäjien tietoon, on Frontex pyrkinyt peittelemään ja salaamaan sitä. Viraston pääjohtajan ero ei riitä, koska selvästi kyse on toimintakulttuurista, johon on saatava muutos.

Ja jotta pakolaisten kohteluun saadaan muutos, on jäsenmaiden saatava vihdoin sovittua yhteisestä maahanmuuttopoitiikasta. Tällä tarkoitan vastuunjakoa siitä, miten Eurooppaan tulijat otetaan vastaan. On täysin kestämätöntä ja häpeällistä, että omia arvojaan jokaisessa juhlapuheessa kehuva EU ei itse noudata rajoillaan ihmisoikeuksia.

Mistä kulttuurielämyksestä olet nauttinut lokakuussa?

Koska mepin aikatauluihin valitettavan harvoin mahtuu kulttuurielämykselle aikaa, on kaunokirjallisuus on se taiteenlaji, josta useimmiten tulee nautittua. Viimeisenä luin Ville Verkkapuron esikoisteoksen Pete, joka oli mielestäni aivan nerokas.

Ehdin myös elokuviin, jossa kävin katsomassa elokuvaversion Suon villi laulu-kirjasta, jota rakastin. Elokuva oli kuitenkin pettymys, mutta niin minulle usein käy sellaisten kirjojen kohdalla, joista erityisesti pidän.

KU haastattelee europarlamentaarikko Silvia Modigia kuukausittain Euroopan parlamentin arjesta ja politiikasta. Haastattelut julkaistaan jatkossa aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.