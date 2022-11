ILMOITUS ILMOITUS

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ihmetteli välikysymyskeskustelussa erityisesti kokoomuksen aktiivisuutta ennallistamisasiassa.

– Olen hieman ihmetellyt teidän poliitikkojenne kannanottojen sekavuutta. Olen miettinyt, onko kokoomuksella linja sekaisin vai onko kysymys tahallisesta suomalaisten harhaan johtamisesta ja vedättämisestä. Nimittäin Janne Sankelo, kollegani Kauhavalta, puhuu Härmän kylpylässä tosi järkeviä, kun mennään kahville metsäasioista. Sen sijaan Pertti Salolainen ei puhu kovin järkeviä täällä Helsingissä, Kurvinen sanoi.

– Haluaisin kysyä oppositiojohtaja Petteri Orpolta, kun te haluatte antaa epäluottamuslauseen hallitukselle, milloin kokoomus antaa epäluottamuslauseen Sirpa Pietikäiselle, joka kokoomuksen riveissä koko ajan syö maata Suomen metsäpolitiikan alta EU:ssa. Koska kokoomus erottaa Sirpa Pietikäisen, joka toimii Suomen kansallisia etuja vastaan europarlamentissa? Kurvinen jatkoi.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kysyi, mitä kokoomuksen EU-politiikalle on tapahtunut.

– Näyttää siltä, että se on kasvanut kiinni perussuomalaisiin. Ääni on Jaakobin, mutta ovatko kädet Eesaun? Jos tässä jotakin pitäisi pikaisesti ennallistaa, niin se on kokoomuksen EU-politiikka.