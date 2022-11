Venäjän joukot ovat pakkosiirtäneet ukrainalaisia siviilejä miehitetyiltä alueilta toisille sekä Venäjälle. Osa siviileistä on joutunut pakkosiirtojen yhteydessä suodatusprosessiin, jonka aikana Venäjän joukot ovat kiduttaneet ja vanginneet heitä. Pakkosiirrot ovat olleet niin systemaattisia ja laajoja, että kyseessä on todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan, sanoo Amnesty International tuoreessa raportissaan.

Siviilejä on pakkosiirretty esimerkiksi Mariupolista Donetskiin ja myös Ukrainasta Venäjälle. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää suojeltujen henkilöiden, kuten siviilien, pakkosiirrot miehitetyltä alueelta.

Amnesty haastatteli raporttiin 88 ihmistä, joista 87 oli haastattelujen aikana Ukrainan hallussa olevilla alueilla tai turvallisessa kolmannessa maassa Euroopassa. Suurin osa Amnestyn haastattelemista ihmisistä oli kotoisin Mariupolista, mutta joukossa oli myös Harkovan, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilta kotoisin olevia.

Erityisesti Mariupolista kotoisin olevat kuvailivat Venäjän joukkojen luomia olosuhteita sellaisiksi, ettei heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä muille Venäjän miehittämille alueille tai Venäjälle.

Lapsia, vanhuksia, vammaisia



Venäjän joukot ovat pakkosiirtäneet lapsia, vanhuksia ja vammaisia ihmisiä, jotka ovat paenneet kodeistaan Venäjän miehityksen edetessä. Yksin liikkuneita lapsia on otettu kiinni Venäjän armeijan tarkastuspisteillä ja siirretty Venäjän viranomaisten huostaan Donetskiin.

Amnestyn tutkijat haastattelivat muun muassa 11-vuotiasta poikaa, joka erotettiin äidistään suodatusprosessissa. Äiti ja poika otettiin kiinni terästehtaan alueelta huhtikuussa.

– He veivät äitini toiseen telttaan. Häntä kuulusteltiin. Minulle sanottiin, että minut viedään pois äitini luota. He eivät kertoneet, minne äiti viedään. En ole kuullut hänestä sen jälkeen, 11-vuotias kertoi.

Amnestyn raportissa kuvaillaan myös, kuinka Venäjän joukot pakkosiirsivät iäkkäiden ja vammaisten ihmisten palvelutalon kaikki 92 asukasta Mariupolista Donetskiin. Sodan jaloista paenneita vanhuksia on myös siirretty Venäjällä tai Venäjän miehittämillä alueilla sijaitseviin palvelutaloihin.

Moni Amnestyn haastattelemista ihmisistä sanoi, että he kokivat painetta hakea Venäjän kansalaisuutta. Venäjän kansalaisuuden hakemista on helpotettu esimerkiksi orvoksi väitettyjen ukrainalaisten lapsien sekä joidenkin vammaisten ihmisten kohdalla. Käytännön on ollut tarkoitus helpottaa näiden lasten adoptiota venäläisiin perheisiin.

– Nämä Venäjän viranomaisten käytännöt ovat jatke kansainvälisen oikeuden vastaisille pakkosiirroille ja karkotuksille. Sotarikosten lisäksi Venäjä syyllistyy todennäköisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson tiedotteessa.

Johanssonin mukaan Venäjän viranomaisten huostassa olevat lapset on saatettava takaisin perheidensä luo ja heidät pitää auttaa takaisin Ukrainan hallussa oleville alueille.

”Tämä ei puhu, käytetään sähköä”



Suodatusprosessissa Venäjän viranomaiset ovat ottaneet valokuvia, keränneet sormenjälkiä, tutkineet ihmisten puhelimia, pakottaneet miehiä riisuutumaan ja kuulustelleet ihmisiä. Amnestyn tutkijat ovat keränneet todisteita ainakin seitsemästä tapauksesta, joissa ihmiset ovat joutuneet Venäjän joukkojen kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi vankeudessa.

Venäjän sotilaat pidättivät Azerbaidžanista kotoisin olevan Husseinin, 20, maaliskuussa, kun tämä oli pakenemassa Mariupolista Zaporižžjaan. Husseinia syytettiin Ukrainan armeijan jäseneksi ja hakattiin kuulustelujen aikana.

– Yksi sotilaista sanoi, että ‘tämä ei puhu, käytetään sähköä…’ Kaksi johtoa solmittiin isovarpaideni ympärille. Minulle annettiin sähkösokkeja ja hakattiin jatkuvasti. Menetin tajuntani ja heräsin, kun he kaatoivat sangollisen vettä päälleni. En kestänyt enää ja sanoin olevani sotilas. He jatkoivat hakkaamista ja kun putosin tuolilta, he vetivät minut takaisin ylös. Jalkani vuosivat verta.

Husseinia uhattiin teloituksella. Venäjän joukot pitivät häntä vankina lähes kuukauden ajan.

Amnesty vaatii, että YK tutkii Venäjän joukkojen tekemiä pakkosiirtoja rikoksena ihmisyyttä vastaan. Amnesty on kerännyt todisteita Venäjän joukkojen tekemistä sotarikoksista hyökkäyssodan alusta saakka.