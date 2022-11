Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyöritti vanhaa levyä kertoessaan Ylen Ykkösaamussa lauantaina puolueen säästötavoitteista ja -keinoista. Niitä ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, asumistuen leikkaaminen ja julkisista hankinnoista säästäminen.

Lisäksi kokoomus haluaa veronkevennyksiä.

– Kokoomus ei rahoita veronkevennyksiä velaksi. Työn verotuksen keventäminen katetaan menosäästöillä, vähemmän haitallisia veroja kiristämällä. Veronkevennyksillä pyritään vauhdittamaan työllisyyttä ja talouskasvua, Orpo sanoi.

Kokoomus haluaa ensi kaudella säästöjä miljardi euroa vuodessa.

Ay-liikkeessä Orpon tavoitteet tyrmättiin.

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja lyhennys vaikeuttaisi niiden työttömien toimeentuloa, joilla on vaikeuksia työllistyä. He eivät kaipaa lisää raippaa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työttömyysturvan leikkaukset ovat myrkkyä luottamukselle.

– Pieni- ja keskituloiset palkansaajaperheet elävät hintojen nousun myötä nyt poikkeuksellisessa epävarmuudessa. Tätä epävarmuutta ei pidä ruokkia puheilla työttömyysturvan leikkaamisesta.

Leikkausten lisäksi Orpo haluaa toteuttaa yleisen työttömyysturvan. SAK:n mukaan se tarkoittaa merkittävää leikkausta työttömyysturvan tasoon, ellei samalla satsata lisärahaa etuuksiin.

Jarkko Elorannan mukaan puheet työttömyysturvan leikkauksista sopivat nykyiseen talousnäkymään erityisen huonosti.

– Suomalaiset ovat huolissaan tulevaisuudesta. He pelkäävät lomautuksia ja irtisanomisia. Toisaalta työssä olevillakin on hankaluuksia saada rahat riittämään, kun hinnat nousevat ennätyksellisen nopeasti. Tässä tilanteessa Orpon leikkauspuheet vain lisäävät huolta ja epävarmuutta.

Leikkaukset parempiosaisille torjuttu



SAK on esittänyt matalimpien työttömyyspäivärahojen korottamista ja työttömyysturvalle pääsyn helpottamista työssäoloehtoa lyhentämällä. Elorannan mukaan tämä on oikeudenmukaista uudistamista, toisin kuin Orpon esittämät leikkaukset.

– Toivon, että kevään eduskuntavaaleissa äänestäjät muistaisivat, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa leikata suomalaisten sosiaaliturvaa. Sen sijaan parempiosaisiin kohdistuvat leikkaukset kokoomus on Orpon johdolla kategorisesti kieltänyt. Eivät käy veronkorotukset edes parempituloisille eikä nykyhallituksen mahdollisesti säätämä arvonnousuvero, joka on jo käytössä monissa läntisissä maissa, ja jonka kokoomus on sanonut poistavansa sen heti, jos se pääsee hallitusvaltaan eduskuntavaalien jälkeen, Eloranta ihmetteli.

”Orpon työmarkkinapuheista ei saa mitään tolkkua”

ILMOITUS ILMOITUS

Teollisuusliiton Aalto on huolissaan myös Orpon esittämistä työmarkkinanäkemyksistä. Ykkösaamussa Orpo lupasi, ettei kokoomus pääministeripuolueena heikennä tai poista työehtosopimusten yleissitovuutta. Aallon mukaan tätä lupausta seuranneesta puheesta ei kuitenkaan saanut mitään tolkkua.

– Ensin Petteri Orpo lupasi, ettei yleissitovuuteen kajota. Kaikki tätä seurannut puhe kuitenkin ennakoi juuri päinvastaista. Yksilöllinen asioiden sopiminen ohi työehtosopimusten tarkoittaa työehtosopimusten sitovuuden romuttamista.

– Orpon työmarkkinapuheet muistuttavat nyt kovasti keskustan Juha Sipilän puheita vuoden 2015 eduskuntavaalien alla. Ympäripyöreillä puheilla yritetään vaalien alla häivyttää sitä, mitä hallituksessa aiotaan tehdä. Tämä ei Teollisuusliitolle käy. Palkansaajien asioita ei hoideta sammutetuin lyhdyin, Aalto jyrisi.

Teollisuusliitto vaatii kaikilta puolueilta eduskuntavaalien alla selkeitä vastauksia työmarkkinoihin ja muihin palkansaajille tärkeisiin edunvalvonnallisiin kysymyksiin liittyen. Aallon mukaan tiukka edunvalvonnallinen kanta johtuu juuri vaalikauden 2015–2019 virheistä.

– Tuolloin vastoin vaalien aikaan sanottua Sipilän hallitus ajoi pakkolakipakettia, joka myöhemmin survottiin kiky-sopimuksen muodossa palkansaajien kurkusta alas. Tällainen ei enää käy.

– Petteri Orpon on yksiselitteisesti kerrottava ennen vaalipäivää, mitä työelämän lakeja hän aikoo muuttaa ja millä tavalla. Muuten riskinä on palkansaajien ansioiden leikkaaminen poliitikkojen toimesta.