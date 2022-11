Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) myönsi maanantai-iltana Ylen A-studiossa keskustan jarruttavan tällä hetkellä lakiesityksiä hallituksessa.

– Meillä on erilaisia näkemyksiä kuin hallituskumppaneillamme, jotka ovat vasemmistopuolueita. Mielestäni keskustalla on oikeus omiin näkökulmiinsa. Meillä on oikeus omaan näkemykseemme talouspolitiikasta, Suomen valtion budjetin hallinnasta. Meillä on oikeus näkökulmiimme verolaeissa, luonnonsuojelussa, ympäristöpolitiikassa.

– Totta kai jos nähdään niin, että keskustan mielipiteet eivät ole oikeutettuja ja keskustalla voidaan pyyhkiä pöytää, niin sitten me varmaan jarrutamme. Mutta meillä on oma politiikkamme, omat arvomme, ja pidämme niistä kiinni, Kurvinen sanoi.

Hallituksella on aikaa ylihuomiseen torstaihin asti antaa eduskunnalle vaalikauden viimeiset lakiesitykset. Saamelaiskäräjälain lisäksi jumissa ovat muun muassa keskustan vastustama arvonnousuvero, maatalouden tukirahat, määrärahat terveydenhuollon hoitojonojen purkuun sekä työttömyysturvan niin sanottu euroistaminen.

Keskusta jumiutti hallituksen päätöksenteon lokakuun puolivälissä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomien julkaisema mielipidetiedustelu vahvisti puolueen kannatuksen pudonneen lähelle kymmentä prosenttia. Viime viikolla riita kärjistyi julkiseksi nokitteluksi saamelaiskäräjälaista.

Myöhemmin A-studiossa Kurvinen sanoi, ettei kyseessä ole jarrutus vaan vääntö asioista keskustan linjan mukaisesti.

Saamelaiskäräjälain Kurvinen siirtäisi parlamentaariselle työryhmälle, jolla olisi aikaa ensi maaliskuun loppuun. Se tekisi esityksen valmiiksi lakiaihioksi seuraavalle eduskunnalle.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vastasi Kurvisen kompromissiesitykseen, että se on käytännössä tehty jo. Kaikki puolueet ovat olleet mukana saamelaiskäräjälain valmistelussa. Ratkaisevaa hänestä on, että saamelaiset ovat prosessissa mukana.

Asiaa on valmisteltu yli kymmenen vuotta, Mäkynen huomautti.