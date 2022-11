Esitys saamelaiskäräjälaiksi on annettu eduskuntaan. Keskustan ministerit vastustivat sitä valtioneuvoston istunnossa. Lain läpimeno on hyvin epävarmaa, sillä se tarvitsisi tukea oppositiosta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson toivoo lain toteutuvan sellaisenaan tällä vaalikaudella.

”Vasemmistoliitolle saamelaiskäräjälain uudistaminen on keskeinen ihmisoikeuskysymys. Mikään ei ratkea tai parane sillä, että uudistusta siirretään ja lykätään jälleen kerran yhä kauemmaksi tulevaisuuteen. Saamelaiset ovat odottaneet lain korjaamista jo liian pitkään”, Andersson kommentoi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Alkuperäiskansojen oikeuksien keskiössä on Anderssonin mukaan kyse itsemäärämisoikeudesta. Hänen mukaansa nykyinen laki ei kunnioita tätä periaatetta ja uudistusta vaativat saamelaisten enemmistön lisäksi esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitea, YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea sekä useat ihmisoikeusjärjestöt.

”Saamelaisten itsemääräämisoikeutta on vihdoin aika kunnioittaa.”

Andersson kirjoitti, että saamelaiskäräjälain uudistamiseen liittyen liikkuu paljon virheellistä tietoa. On esimerkiksi väitetty, että uudessa laissa saamelaiskäräjien vaaliluetteloon lisättävän saamelaisen tulisi aina itse osata saamea.

”Tämä ei pidä paikkansa. Päinvastoin, kielen osaamisen edellytys laajennetaan yhtä sukupolvea kauemmaksi uudessa laissa. Muuttamalla lainsäädäntöä niin, että vanhojen elinkeinotoimintaa koskevien verokirjamerkintöjen sijaan painotetaan esisukulaisten kielten osaamista Suomen lainsäädäntö muuttuisi lähemmäksi myös Norjassa ja Ruotsissa sovellettavia lakeja.”

Anderssonin mukaan laissa ei määritellä, kuka on saamelainen, vaan keillä on oikeus äänestää saamelaiskäräjävaaleissa. Nyt tehdyllä esityksellä on myös saamelaisten enemmistön tuki.

– Saamelaiskäräjälain uudistuksessa on kyse ihmisoikeuksista, totesi myös Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Esityksellä voidaan korjata vallitseva tilanne, joka loukkaa vakavalla tavalla saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia. Timosen toimikunnan esitys saamelaiskäräjälaiksi on tasapainoinen, ja siinä on onnistuttu huomioimaan saamelaisesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta nousevia huolenaiheita.

Saamelaiskäräjien hallitus valmistelee asian täyskokouksen käsittelyä varten nopealla aikataululla. Täyskokous tekee päätöksen Saamelaiskäräjien virallisesta kannasta lakiesitykseen. Lakiin hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset edellyttävät Saamelaiskäräjien hyväksyntää.