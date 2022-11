Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL haastaa Helsingin kaupungin oikeuteen. Haasteen syynä ovat kaupungin kuukausia jatkuneet palkanmaksuongelmat.

Osa työntekijöistä ei ole saanut palkkaa lainkaan, osa on saanut tuhansia euroja liikaa ja joillain työntekijöillä ovat jääneet erilaiset palkanlisät maksamatta. Helsinki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 38 000 työntekijää.

Kaupunki rikkoo lakeja ja sopimuksia

”Palkanmaksusotku sen kun jatkuu ja Helsinki levittelee käsiään”

JHL katsoo, että Helsingin kaupunki rikkoo lakeja ja virka- ja työehtosopimusta koko ajan pahemmin.

Ammattiliitto on vaatinut mielenilmauksilla, neuvotteluilla, valvontapyynnöillä ja rikosilmoituksilla palkkasotkun selvittämistä pikaisesti. Marraskuun alun tietojen mukaan kaupungilla on edelleen käsittelemättä lähes 10 000 yhteydenottoa palkanlaskennassa.

– Palkanmaksusotku sen kun jatkuu ja Helsinki levittelee käsiään, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine liiton tiedotteessa.

– Meille ei jää tässä enää muuta mahdollisuutta kuin katsoa oikeusteitse tilanne loppuun saakka. Nyt ei enää selittelyt auta, Niemi-Laine summaa.

JHL:n lisäksi myös ammattiliitto Tehy on haastanut Helsingin kaupungin työtuomioistuimeen kuukausia jatkuneen palkkasotkun vuoksi. Aiemmin Tehy on tehnyt asiasta jo rikosilmoituksen.

”Täysin uskomaton tilanne”

Helsingillä on ollut vaikeuksia ja viiveitä myös tietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin. Kaupunki onkin jo joutunut maksamaan verottajalle tämän vuoksi sanktiomaksuja. Tulorekisterin tietojen mukaan maksetaan muiden muassa työttömyyspäivärahoja, perhe-etuuksia, sairauspäivärahoja ja eläkkeitä. Mikäli tiedot ovat väärin, ne vaikuttavat suoraan ansiosidonnaisiin etuuksiin.

– Helsingin kaupunki on vaarantanut toimillaan myös verotuksen oikeellisuuden, sanoo JHL:n Niemi-Laine.

– Lisäksi tulorekisteriin toimitettujen väärien tietojen mukaan erilaiset tuet maksetaan väärin tai joku saattaa jäädä jopa kokonaan ilman tukia. Onhan tämä täysin uskomaton tilanne! Suomen suurin kuntatyönantaja eikä palkanmaksua saada toimimaan, Niemi-Laine ihmettelee.

Juttua täydennetty 17.11.2022 klo 15:45: Lisätty maininta siitä, että myös Tehy on haastanut Helsingin kaupungin oikeuteen ja tehnyt rikosilmoituksen.