Helsingin kaupunki on esittänyt puolentoista miljoonan euron leikkausta sote-järjestöjen rahoitukseen. Leikkausesitys on tehty virkavalmistelussa, ja se on tullut poliittisille ryhmille yllätyksenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo, että esitys ei vastaa sovittua. Helsingin ensi vuoden budjetti on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa joulukuussa. Sitä ennen ratkaisu leikkausesitykseen pitäisi löytyä.

– Meillä on muiden ryhmien kanssa yhteinen tahtotila löytää tähän asiaan ratkaisu. Tämä esitys ei meille käy, Haglund sanoo KU:lle.

Puolentoista miljoonan euron leikkauksen peruminen tarkoittaa, että rahat pitää löytää jostain muualta. Helppoa se ei ole, Haglund myöntää.

– Mutta kuten sanoin, tämä esitys ei meille käy.

Vuodenvaihteessa sote-palvelujen järjestäminen siirtyy uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Helsinki jatkaa uudessa järjestelmässä itsenäisenä, mutta sote-palvelujen rahoitus tulee muiden hyvinvointialueiden tapaan valtiolta. Tämän vuoksi Helsinki on eriyttänyt sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetin kaupungin talousarviosta.

Tämä on myös johtanut siihen, että Helsinki on joutunut järjestämään sote-järjestöjen avustushaun uudelleen.