Työmarkkinaneuvotteluiden viimeaikaiset vaikeudet johtuvat nykyisen sopimusmallin toimimattomuudesta, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi liiton valtuuston kokouksessa tänään. Hän arvosteli alan työnantajaliittojen luovuttaneen sopimisvallan teollisuusliiton työnantajille, jolloin alakohtaisten ongelmien ratkaiseminen on käynyt mahdottomaksi ja palkkaerot kasvavat.

Julkisen alan lakot olivat Rönni-Sällisen mukaan metsäteollisuuden tapahtumien lisäksi vakava merkki sopimisen mallin toimimattomuudesta.

– Meidän osaltamme se on nyt karahtanut lopullisesti kiville. Työnantajien yksipuolinen malli sisältää niin paljon heikkouksia, että se ei vaan meille käy. Jo aiemmin on nähty, miten alakohtaisten ongelmien ratkaiseminen on käynyt mahdottomaksi ja miten palkkaerot puhtaiden prosenttikorotusten takia vain kasvavat.

Toinen PAMin huolenaihe on työnantajien viesti palkankorotusten tasosta ja siihen vaikuttavista seikoista.

– Mikään muu kuin vientiteollisuuden kilpailukyky ei yrityksiä kiinnosta. Tällaisina aikoina, kun inflaatio laukkaa ja ostovoima on laskenut ennätykselliset viisi prosenttia ja palvelualoilla kärsitään työvoimapulasta, luulisi kotimarkkinoilla toimivien yritysten olevan huolissaan myös työntekijöidensä pärjäämisestä ja asiakkaidensa kulutusmahdollisuuksista, Rönni-Sällinen sanoi.

Hänen mukaansa sopimisen kulttuuri ja kolmikanta on mahdollistanut nopean, mutta oikeudenmukaisen sopeutumisen muuttuneisiin olosuhteisiin ja kriiseihin.

– Sopiminen työmarkkinoilla on Suomessa huolestuttavassa hajaannuksen tilassa ja vaatii vahvaa uudistamisen halua ja kykyä kaikilta työmarkkinaosapuolilta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee myös pohjoismaisen työmarkkinamallin.