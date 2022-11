Miten Suomi voisi aktiivisesti tukea Iranin demokratiakehitystä, kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuspuolustajia tällä hetkellä? Tätä kysyvät kansanedustajat Veronika Honkasalo (vas.) ja Eva Biaudet (r.) hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Iranissa mielenosoitukset, jotka saivat alkunsa Jina (Mahsa) Aminin järkyttävästä kuolemasta moraalipoliisin pahoinpitelyn seurauksena, ovat jatkuneet jo kahden kuukauden ajan. Ne ovat laajentuneet hallinnonvastaiseksi kansannousuksi. Iranin hallinto on vastannut mielenosoituksiin silmittömällä väkivallalla. Satoja ihmisiä on tapettu, heidän joukossaan myös lapsia. Lisäksi tuhansia on pidätetty.

– Väkivallan ja kuoleman uhasta huolimatta rohkeat iranilaiset ovat kuitenkin jatkaneet protestejaan. Nyt yhä useampi iranilainen on lähtenyt kaduille vaatimaan tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta, demokratiaa, ihmisoikeuksia, parempaa elämää ja vapautta, jota Iranin kaltaisessa autoritaarisessa maassa ei ole, Honkasalo sanoo.

Biaudetin mukaan tarkkoja tietoja Iranin tapahtumista on myös haastavaa saada, sillä Iranin viranomaiset ovat mielenosoitusten takia rajoittaneet internetin käyttöä ja estäneet sosiaalisen median pikaviestipalveluiden käyttöä.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat – Suomi mukaan lukien – ovat tuominneet Iranin laajan ja kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. EU on myös kohdistanut pakotteita muun muassa Iranissa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille. Syinä ovat osallisuus Jina (Mahsa) Aminin kuolemaan ja Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

– Kansainvälisen yhteisön on jatkettava rohkeiden iranilaisten tukemista ja puututtava Iranin ihmisoikeusloukkauksiin. Suomen ja EU:n on tehtävä kaikkensa Iranin johdon painostamiseksi ja iranilaisten demokratiapyrkimysten auttamiseksi ja edistämiseksi. Iranilaisilla on oikeus elää vapaina sorrosta, syrjinnästä ja väkivallasta ja heillä on oikeus saada vaatimansa perus- ja ihmisoikeutensa, Honkasalo ja Biaudet painottavat.