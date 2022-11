Eduskunnan lisäbudjettikeskustelussa keskiviikkona perussuomalaiset siirsivät puheet nuorison lisääntyneeseen katuväkivaltaan, mistä on uutisoitu viime päivinä. Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan ilmiö on lisääntynyt räjähdysmäisesti sekä jengeissä että niiden ulkopuolella.

– Ongelma pyörii lähes yksinomaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten ympärillä, Purra sanoi.

Hänen mukaansa nyt on viimeinen hetki toimia, että Suomi ei ole samassa tilanteessa kuin Ruotsi.

Perussuomalaiset esitti hallitukselle epäluottamuslausetta siitä, että se on vähätellyt jengi- ja katurikollisuuden aiheuttamaa uhkaa kansalaisille.

Vasemmistoliiton nuorisotutkijataustainen kansanedustaja Veronika Honkasalo sanoi seuranneensa keskustelua nuorisoväkivallasta hyvin hämmentyneenä.

– Tässä keskustelussa menevät sekaisin eri käsitteet, nuorten eri ikäryhmät, puhutaan erilaisista väkivallan muodoista, tilastotieto ei ole hallussa. Tuntuu, että mitä epävarmempi tietopohja on, sitä varmemmat tuntuvat ratkaisukeinot olevan.

Honkasalon mukaan muut ovat aidosti huolissaan nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista, ja esittävät niihin monenlaisia ratkaisuja.

– Ei perussuomalaisia aidosti kiinnosta minkäänlaiset ratkaisut. Teitä kiinnostaa se, että kopioitte Ruotsista suoraan vaalistrategian ja istutatte sen Suomen kontekstiin. Näin lietsotte pelkoa ja rasismia.

Sisäministeri Krista Mikkonen totesi blogissaan viime viikolla väkivaltarikollisuuden tason kokonaisuudessaan kasvaneen alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä.

Poliisin mukaan Suomessa on noin 10 katujengiä, joissa on 100–200 jäsentä. Heistä ison osan on Mikkosen mukaan todettu olevan maahanmuuttajataustaisia.

”Se, että näköalattomuus ja pahoinvointi ovat maahanmuuttajataustaisilla nuorilla muita nuoria yleisempää on osoitus siitä, että kotouttamisessa on paljon tehtävää. Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan on merkittävässä roolissa, kun tarkastellaan syrjäytymisen, polarisaation ja segregaation kaltaisia kehityskulkuja”, sisäministeri kirjoitti.