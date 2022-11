SAK:laisten liittojen viestit ovat olleet samansuuntaisia: työntekijöiden tulee saada reilu ja oikeudenmukainen osa yhteisen työn tuloksista. Ostovoima on saatava ylös, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen kuvaili mielialoja keskusjärjestön edustajistossa torstaina.

– Inflaatio ja korkojen nousu keventävät tilipussia. Palkalla saa yhä vähemmän leipää ja lämpöä. Siksi liitot vaativat palkankorotuksia ja lisää työtunteja vastentahtoisesti osa-aikaisille. Siksi vaaditaan neuvotteluita karttelevaa työnantajaleiriä neuvottelupöytään. Siksi halutaan keskustella vain tuntuvista prosenteista ja euroista, Syvärinen sanoi.

Samaan aikaan työnantajajärjestöt ja poliittinen oikeisto tarjoavat leikkauksia työttömyysturvaan ja asumistukeen.

– Tämä kaikki on kääritty siloiselta näyttävään sanomaan ja media toistelee: nykyinen hallitus on tuhlannut ja velkaantunut, seuraava hoitaa taloutta vastuullisesti ja hoitaa velat.

Syvärisen mukaan välttämättömyysretoriikka jyllää.

– Kohta leikataan. Väitän, että tämä oikeiston välttämättömyysretoriikka on osaltaan johtanut siihen, että kuluttajien muutenkin kasvanut epävarmuus tulevaisuudesta on entisestään lisääntynyt ja luottamus oman talouden tulevaisuuteen heikentynyt.

– Käynnissä on siis kierre, joka vahvistaa itseään ja heikentää koko Suomea. Kun korot nousevat ja inflaatio painaa, oikeiston mielestä juuri nyt velkaantuminen on lopetettava eikä palkkoja voi nostaa. Kuluttajat ovat jo reagoineet tähän rallatukseen. Asuntokauppa on hiipunut, kukkaronnyörejä kiristetään varmuuden vuoksi.

Vaaditaan selkeitä vastauksia



Syvärinen kehotti olemaan alistumatta oikeiston viestiin.

– Toverit, nyt vaaditaan. Vaaditaan eduskuntavaalikeskusteluissa puolueilta selkeitä vastauksia siihen, mitä iskulauseiden taakse kätkeytyy. Työntekijöiden ja työnhakijoiden asemaa ei voi eikä saa heikentää.

– Toverit, nyt toimitaan. Toimitaan liitoissa omien tavoitteiden edistämiseksi, toimitaan yhdessä eri liittojen aktiivien kesken alueellisesti ja valtakunnallisesti. Huolehditaan siitä, että järjestäytymisen merkitys ymmärretään ja liittojäsenyys on itsestään selvä valinta.

Syvärinen sanoi, että nyt on tehtävä vaalityötä ja vaikuttamista, jotta tulevassa eduskunnassa ja hallituksessa tehdään työntekijöiden ja työnhakijoiden kannalta hyviä päätöksiä.

– Puhutaan niin, että ihmiset ymmärtävät mistä on kyse.