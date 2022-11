Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on tuohtunut hallituskumppani keskustan toimista luonnonsuojelulain suhteen eduskunnan ympäristövaliokunnassa tiistaina.

Keskustan kansanedustajat yhdistivät voimansa opposition kanssa ja valiokunta hyväksyi keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten version mietinnöstä. Hallituspuolueet Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp jättivät oman vastalauseensa mietintöön.

– Suomalaiseen hallitus – oppositio-politiikkaan kuuluu pelisääntö, jonka mukaan lakiuudistuksista sovitaan hallituspuolueiden kesken, Andersson totesi twitterissä pian tapahtuneen jälkeen ja muistutti siitä, että lakien sisällöt neuvotellaan hallituksessa ennen esitysten antamista eduskunnalle.

”Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta.”

– Vaikka paljoa en odottanut, onnistui keskusta jälleen yllättämään toimiessaan räikeästi yhteisten pelisääntöjen vastaisesti. Luonnonsuojelulain vesittäminen on paitsi hallitusrintaman pettämistä myös Suomen luonnon pettämistä.

Hallituksessa vai oppositiossa?



Andersson arvioi, että keskusta ei tunnu tietävän, haluaako se olla hallitus- vai oppositiopuolue.

– Se haluaa vallan olla hallituksessa päättämässä, mutta toisaalta heti seuraavana hetkenä se on valmis kääntämään takkinsa yhteiselle neuvottelusovulle. Valta ja vastuu kulkevat kuitenkin käsi kädessä, hän kirjoittaa.

– Surullisinta on, että suurin kärsijä tässä temppuilussa on suomalainen luonto. Luonnonsuojelulaki on jo valmiiksi kompromissi. Nyt keskusta ei kuitenkaan halua edes esim. pykälää, jonka mukaan viranomaisten on otettava uhanalaiset luontotyypit päätöksenteossa huomioon.

Andersson muistuttaa kriisiaikana olevan erityisen tärkeää, että maalla on toimintakykyinen hallitus.

– Toimintakyky tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti sovitussa pysymistä, hän painottaa.

– Keskustan sooloilu murentaakin koko maan vakautta näinä vaikeina aikoina. Minun on mahdoton käsittää tätä valintaa.