Teollisuusliiton on toteuttanut Hermes-kännykkäsovelluksen, joka on suunnattu maa- ja metsätalouden alojen työntekijöille ja työnantajille. Maksuton sovellus on nyt julkaistu sovelluskauppoihin.

Liitto kertoo, että sovellus tarjoaa kausityöntekijöille oikeaa tietoa ja kuvailee sit ainutlaatuiseksi. Sen mukaan maailman mittakaavassa ainutlaatuinen sovellus tarjoaa luotettavaa tietoa työelämän pelisäännöistä ja elämisestä Suomessa viidellä kielellä eli suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Sisältö on identtinen kaikissa viidessä kieliversioissa.

”On tärkeää, että myös työnantajat saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa”.

Hermes-sovellusta kuvataan helppokäyttöiseksi. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista ja Hermes-hankkeen nettisivujen kautta osoitteesta: www.hermesapp.fi

Hermes-hankkeen helmikuussa 2022 käynnistetty pilottivaihe koskee maaseutuelinkeinoja, kuten marja- ja eläintiloja, sekä metsä-, puutarha- ja taimitarha-aloja. Tulevina vuosina sovellus laajenee koskemaan muitakin sopimusaloja ja kieliä.

Liitosta todetaan, että maa- ja metsätalousalojen työnantajille kausityövoiman saatavuus on elinehto.

– Siksi on tärkeää, että myös työnantajat saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisesta palkkauksesta ja muista työehdoista, se arvioi tiedotteessaan.

– Palkanmaksun lisäksi ongelmia on erilaisten työnvälittäjien perimissä laittomissa maksuissa. Kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan siitä, että saa tehdä töitä Suomessa.

Hermes-sovellus on toteutettu TYÖ2030-ohjelman työelämän innovaatiohankkeessa, jonka toteutuksesta vastaa Teollisuusliitto. Muut yhteistyökumppanit ovat Maaseudun työnantajaliitto, Yksityismetsätalouden työnantajat, Metsähallitus ja Siirtolaisuusinstituutti.