Vasemmistoliiton kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula näkee merkittäviä kehitystarpeita erityisesti seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden oikeusturvassa. Hän puhui tänään eduskunnassa oikeudenhoidon selonteon käsittelyssä.

Kontula muistuttaa, että rikosoikeus on alun perin kehittynyt julkisten paikkojen järjestyksenpitoa varten. Siksi se puree huonosti yksityisen elämän piirissä tapahtuneeseen rikollisuuteen. Esimerkiksi vakavaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden oikeusturvaa hän pitää nykyisellään heikkona.

– Esimerkiksi raiskauksista alle prosentti päätyy tuomioon. Kuulitte oikein, alle prosentti. Tuoreimman uhritutkimuksen mukaan nimittäin raiskauksia tehdään vuodessa yli neljäkymmentä tuhatta. Näistä viranomaisten tietoon tulee noin puolitoista tuhatta. Ja viime vuonna raiskauksista langetettiin 186 tuomioita.

Summaarisuudestaan huolimatta laskelma kertoo Kontulan mukaan kymmenien tuhansien ihmisten arvioivan vakavaa väkivaltaa koettuaan, ettei rikosilmoitusta kannata tehdä. Ja että heidän arvionsa osuu ainakin osin oikeaan.

Toisena tärkeänä kehityskohteena Kontula pitää rakenteellisiin oikeusloukkauksiin puuttumista. Rakenteellisten oikeusongelmien ohikatsominen on merkittävä ongelma.

– Syrjintä on perustuslaissa kielletty. Oikeusjärjestelmämme on kuitenkin hampaaton silloin, kun syrjintä voidaan osoittaa rakenteellisella tasolla, mutta on vaikea näyttää toteen yksittäisessä tapauksessa, Kontula sanoo.

Ympäristö ei sektorikysymys



Kontula kiinnittää huomiota myös siihen, että toimintaympäristön analyysissä ei mainita lainkaan ympäristökatastrofia.

– Tällä viikolla saimme kuulla Suomen ensimmäisestä ilmasto-oikeudenkäynnistä. Nyt olisi jo korkea aika hahmottaa, että ympäristö ei ole sektorikysymys, vaan kaikkea yhteiskunnallista toimintaa määrittävä megatrendi. Järjestöjen hallintovalitus kääntää todennäköisesti kokonaan uuden lehden suomalaisen ympäristöoikeuden historiassa.

Kontulan mukaan suomalainen oikeudenhoito nauttii kansalaisten luottamusta, mutta muutakin parannettavaa löytyy: käsittelyajat ovat paikoin kohtuuttomia, oikeudenkäyntikulujen vuoksi kaikilla ei ole yhtäläistä oikeusturvaa, ja rikostutkinta on tehotonta.

– Suomi on oikeusvaltiona edelläkävijä, mutta ei perillä. Oikeuslaitos voi säilyttää uskottavuutensa ja hoitaa tehtävänsä vain, jos se ymmärretään jatkuvasti kehittyvänä instituutiona.