Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski valittiin yksimielisesti Rauhankasvatusinstituutti ry:n (RKI) puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

– Tässä ajassa, kun Euroopassa soditaan, näen rauhankasvatuksen esille nostamisen tärkeäksi, jotta kasvattajat pystyvät tarjoamaan lapsille ja nuorille välineitä maailmantilan käsittelyyn muun muassa kouluissa, Lohikoski sanoo.

– Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa sivistys- ja tiedejaoston jäsenenä työskentelen koulutuksen ja kasvatuksen teemojen parissa. Ihmisoikeus- ja rauhan teemat ovat aina mukana, olen vuosikymmenten varrella ollut aktivistina monissa erilaisissa kampanjoissa ja järjestöissä.

Lohikoski on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen sekä eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtaja. Hän on my”ö eduskunnan Länsi-Saharan ystävyysryhmän puheenjohtaja. Hän on työskennellyt ennen kansanedustajuutta järjestöissä ja koulutusorganisaatioissa.

Lohikoski seuraa tehtävässä Vihreiden kansanedustajaa Bella Forsgrénia. Aiemmin puheenjohtajina ovat toimineet muiden muassa presidentti Tarja Halonen, Helena Kekkonen, Vappu Taipale, Satu Hassi, Thomas Wallgren ja Antti Rajala.

Rauhankasvatusinstituutin varapuheenjohtajaksi valittiin sen hallituksessa kaksi kautta vaikuttanut romaniaktivisti Leif Hagert. Hänet on valittu muun muassa vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi vuonna 2021.