Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi vasemmistoliiton puoluevaltuustossa pitämässään linjapuheessa, että nyt tarvitaan inhimillisesti vastuullista talouspolitiikkaa.

Anderssonin mukaan kuluneen vuoden aikana Suomessa on jäänyt syntymättä arviolta 130 000 työsuhdetta osaajapulan takia.

– Leikkaamalla ei tätä ratkaista, eikä leikkauksilla saada kasvua. Siksi ensi kaudella on jatkettava koulutuksen ja tieteen kunnianpalautusta sekä helpotettava Suomeen muuttamista, Andersson linjasi.

Missä kokoomuksen miljardit?



Li Andersson kommentoi linjapuheessaan myös oppositiopuolue kokoomuksen tällä viikolla julkaistua vaihtoehtobudjettia.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitetyt valtiontalouden leikkaukset kohdistuisivat muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, ansiosidonnaiseen eläkekertymään, asumistukeen, peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen, toimeentulotukeen sekä asumistukeen.

– Yhteensä yli 33 000 uutta suomalaista vajoaisi kokoomuksen arvovalintojen takia köyhyysriskiryhmään. Heistä lapsia olisi 4500. Leikkausten seurauksena Suomessa olisi myös 7500 uutta työtätekevää köyhää, Andersson totesi.

Andersson huomautti puheessaan, että vaihtoehtobudjetissa esittämällään leikkauslistalla kokoomus saa kasaan vain 1,3 miljardia vaatimistaan 4 miljardin leikkauksista.

– Yli kaksi kolmasosaa kokoomuksen leikkauksista on vielä piilossa ja kertomatta, koska jopa kokoomus tietää, että suomalaiset eivät kannata koulutuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta leikkaamista.

Li Anderssonin mukaan kokoomus yrittääkin voittaa vaalit olemalla hiljaa ja pimittämällä suunnitelmiaan.

Ei huoletonta velkaantumista

– Emme suhtaudu huolettomasti velkaantumiseen, mutta valtiontalouden tasapainottaminen pitää tehdä oikeudenmukaisesti ja kestävästi, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja kuitenkin torjui leikkaamalla tehtävät sopeuttamistoimet. Li Anderssonin mukaan sopeuttamistoimien pääpainopisteen tulee olla tuloissa sekä tuottavuuden parantamisessa. Andersson sanoi, että tilanteessa, jossa taantuma on hyvin mahdollinen ja jopa todennäköinen, ei ole järkevää leikata esimerkiksi sosiaaliturvasta tai palveluista.

– Suomi ei kehity, kasva tai uudistu leikkaamalla. Meillä ei ole varaa palata ajattelutapaan, joka teki 2010-luvusta Suomen menetetyn vuosikymmenen. Valtiontaloutta voi ja pitää tasapainottaa oikeudenmukaisesti ja kestävästi.

Li Andersson linjasi, että vasemmistoliitto aikoo vaaliohjelmassaan esittää keinoja julkisen talouden tulopuolen vahvistamiseksi yli kahden miljardin euron edestä.

– Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen vahvistaa omalta osaltaan julkista taloutta. Esitämme myös noin puolen miljardin edestä menoleikkauksia.

Ei kompromisseja ilmastopolitiikassa

Li Andersson painotti puheessaan myös sitä, että vasemmistoliitto ei aio tulevissa eduskuntavaaleissa tehdä kompromisseja ilmastopolitiikan ja luonnonsuojelun kunnianhimon suhteen.

– Me emme pakita emmekä epäröi, kun kyse on koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Me olemme vastuussa siitä, mitkä elämän edellytykset täällä ovat tulevien vuosikymmenten aikana, eikä historiankirjoitus tule olemaan meille armollinen, jos me epäonnistumme tässä tehtävässä.