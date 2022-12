Mitkä asiat politiikassa ovat työllistäneet sinua eniten viime aikoina, europarlamentaarikko Silvia Modig?

Iso ilmastopaketti Fit for 55 on edelleen keskeisiltä osiltaan trilogi-neuvotteluissa.

Fit for 55 on kokonaisuus jolla ilmastolaki tuodaan käytäntöön ja varmistetaan polku vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseen, joka on vähintään 55 prosenttia.

”Ennallistamiskeskustelu oli todellinen rimanalitus.”

Trilogi tarkoittaa neuvotteluja, joissa kaikki kolme EU:n instituutiota eli komissio, parlamentti ja neuvosto neuvottelevat, kunnes löytyy kaikille sopiva kompromissi sellaisesta asiasta, josta ne ovat erimielisiä.

EU tekee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ilmaston eteen, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että tekisimme tarpeeksi. Emme vieläkään ole Pariisin polulla kohti 1,5 celsiusasteen lämpenemistä, joten työtä on jatkettava sinnikkäästi. Vihreä siirtymä on välttämätön, kuten on välttämätöntä, että se tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Minkä asian nostaisit Euroopan parlamentin tärkeimmäksi kysymykseksi joulukuussa?

Ukrianan sota ja energiakriisi. Energiaköyhyys oli jo ennen sotaa Euroopassa aito ongelma, mutta Putinin suunnattua energia-aseensa koko Eurooppaa kohti on moni kotitatalous valtavissa ongelmissa energialaskujen moninkertaistuessa.

Kotitalouksia on tuettava taloudellisesti, mutta sellaisilla keinoilla, jotka samaan aikaan kannustavat energian säästämiseen. Tukikeinojen on mahdollistettava myös energiatehokkuuden parantamista.

Euroopan tulee pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, ja se onnistuu ainoastaan panostuksilla uusiutuviin energiamuotoihin. Yleisesti ottaen se edellyttää koko vihreän siirtymän vauhdittamista. Jos olisimme edenneet siirtymässä nopeammin, olisi tilanteemme nyt helpompi.

Energiaomavaraisuus on myös turvallisuuskysymys. Euroopan on kokonaisuudessaan pyrittävä kohti strategista autonomisuutta.

Mistä Eurooppa-poliittisesta asiasta Suomessa pitäisi keskustella enemmän?

Toivoisin Eurooppa-asioista tosiasioihin perustuvaa keskustelua. Eduskunnan keskusteluja seuratessa kuulee lukuisia puheenvuoroja, jotka ovat paikkansapitämättömiä.

Ennallistamiskeskustelu oli todellinen rimanalitus. Osa kansanedustajista ei ollut selvästi edes lukenut koko esitystä, tai sitten harhaanjohtavaa tietoa jaettiin tahallaan. Vaikka asioista ollaan erimielisiä, niistä on pystyttävä keskustelemaan tosiasioiden perusteella. Se on poliitikon velvollisuus demokratiaa kohtaan.

Mikä on suosikkiruokaasi juuri nyt?

Juuri nyt minulla on menossa libanonilainen kausi. Libanonilainen keittiö yksi suosikeistani. Libanonilainen ruoka tarjoaa myös mainioita vegaanisia vaihtoehtoja! Tätä kannattaa nyt tankata, koska kohta siirrytään jouluruokiin. Olenkin jo avannut glögi-, pipari- ja torttukauden.

Jostain syystä en ole saanut vieläkään joulukalenteria ja toivonkin että äitini ja puolisoni lukevat tämän jutun ja tuntevat pienen pistoksen sydämessään kun tajuavat, että heidän rakkaansa menee kohti joulua ilman Helmarit-joulukalenteria.

KU haastattelee europarlamentaarikko Silvia Modigia kuukausittain Euroopan parlamentin arjesta ja politiikasta. Haastattelut julkaistaan jatkossa aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.