Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pukeutuu tänä iltana presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kierrätetyistä farkuista tehtyyn pukuun, jonka on luonut ompelijamestari Paula Malleus.

– Haluan, että pukuni kertoo arvoista, joita edistän työssäni kansanedustajana. Minulle työ kestävän planeetan puolesta on tärkeintä ja tavoitteeni on edistää myös tekstiiliteollisuuden muutosta aidosti vastuulliseksi alaksi. Vastustan pikamuotia ja kierrätyspuku on minulle luonnollinen valinta, Kivelä sanoo.

Tänä vuonna Paula Malleus on suunnitellut ja toteuttanut Mai Kivelälle mainetta niittäneen ylijäämäfarkuista tehdyn puvun. Kyseinen MEM ORIGIN -malliston INDIGO-niminen farkkupuku voitti Malleukselle tämän vuoden I love me -messujen Muodin kiertotalous -kilpailun designer-palkinnon. Puku on rakennettu sadasta kappaleesta farkkua ja siihen on käytetty kahdettoista myyntiin kelpaamattomat farkut, jotka säästävät uuteen pukuun verrattuna suuren määrän luonnonvaroja.

– Puvussa uudelleen käyttöönotettu puuvilla säästää lähes 100 000 litraa makeaa vettä uuteen pukuun verrattuna. Tämä vastaa keskimäärin yhden ihmisen koko eliniän aikana tarvitsemaa juomavesimäärää, Kivelä kertoo.

Puvun materiaalit on hankittu Punaisen Ristin Kontista Vantaalta. Kontin tuotto käytetään SPR:n työn tukemiseen. Kivelä kokee puvun taustan sopivan erinomaisesti hänelle.

– Minulla itsellänikin on yli kymmenen vuoden työhistoria kansalaisjärjestöpuolelta, ja haluan nostaa suomalaisen järjestökentän elintärkeää työtä esille aina kun mahdollista. Lisäksi puvun teemat kiertotaloudesta, ekologisuudesta ja kestävyydestä sopivat minulle aivan nappiin.

Kokonaisuutta täydentää uniikkikoru, jonka on toteuttanut lahtelainen kultaseppämestari Eero Hintsanen. Kierrätetystä hopeasta valmistettu koru yhdistää perinteistä kultasepänalan osaamista tunnistettavaan ja vahvaan muotokieleen.

Arvostusta käsityötaiteelle



Veronika Honkasalon juhlapuvun on suunnitellut Aalto-yliopiston muoti-, vaate- ja tekstiilisuunnittelun maisteriopiskelija Hanna-Lotta Hanhela. Hanhela oli vastikään Aalto-yliopiston muotinäytöksessä kaikkien aikojen palkituin. Näytös on yksi Suomen merkittävimmistä muotitapahtumista Suomessa.

– Olen pukuvalinnallani halunnut pitkän korona-ajan jälkeen osoittaa arvostusta ja antaa näkyvyyttä suomalaiselle käsityötaiteelle ja taiteilijoille. Ihastuin Hanhelan ajattomaan ja persoonalliseen mallistoon heti. On ollut hienoa saada seurata puvun valmistumista läheltä. Hanna-Lotta Hanhelalla on mielettömän intohimoinen ja kaunis ote työhönsä, Honkasalo sanoo.

Hanna-Lotta Hanhela kuvailee itseään vaatteiden suunnittelijaksi, jolla on taipumusta räätälin menetelmiin.

– Intohimoni piilee veistoksellisissa, mutta runollisissa vaatteissa, jotka on valmistettu poikkeuksellisista materiaaleista, jotka ovat pitkäikäisiä ja laadukkaita.

– Puku on saanut inspiraation isoäitini Alzheimer-diagnoosista, muistinsa menettäneen räätälin näkökulmasta. Aluksi vaatteet näyttävät tutuilta. Sitten ne vääntyvät, kääntyvät ja muuttuvat yhä vähemmän tunnistettavissa oleviksi, samoin kuin mieli hylkää jotkin muistot ja säilyttää toiset.

Puvun materiaalit ovat mustaa merinovillaa ja yksityiskohdat satiinia. Juhlapukua koristaa korusuunnittelija ja kultaseppä Matilda Mannströmin suunnittelemat Luna-korvakorut ja Orangina-rannekoru.

Ministerit juhlivat lainavaatteissa



Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen juhlii Suomen itsenäisyyttä lainavaatteissa. Sarkkinen lainaa vaatelainaamosta tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle muotisuunnittelija Katri Niskasen suunnitteleman aniliininpunaisen iltapuvun.

Sarkkinen osallistuu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle yhdessä aviopuolisonsa Matin kanssa.

Sarkkisesta tuntuu ristiriitaiselta juhlia Linnassa samalla kun Euroopassa on sota ja elinkustannuskriisi koettelee myös suomalaisia.

– Toisaalta juuri nyt tuntuu myös erityisen tärkeältä muistaa ja kiittää maatamme rakenteita menneitä sukupolvia sekä suunnata katsetta niihin ratkaisuihin, joiden avulla Suomi selviää nykyisistä ja tulevistakin haasteista, Sarkkinen sanoo.

– Keskinäinen luottamus, yhteiskunnallinen tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat suomalaisen yhteiskunnan ominaispiirteitä, jotka auttavat meitä myös kriisiaikojen yli.

Opetusministeri Li Andersson saapuu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle turkulaisen Miia Halmesmaan suunnittelemassa paljettimekossa. Mekko on valmistettu Suomessa ekologisesta materiaalista ja on Anderssonilla lainassa.

Andersson saapuu juhliin yhdessä avopuolisonsa Juha Pursiaisen kanssa.

Andersson kantaa juhlissa tasavallan presidentin hänelle juuri myöntämää Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkkiä.