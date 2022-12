Poliisi kielsi Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja muiden kurdijärjestöjen lippujen esillä pitämisen itsenäisyyspäivän Helsinki ilman natseja -mielenosoitusmarssilla. Aiemmin ne ovat olleet sallittuja mielenosoituksissa Suomessa. Ylikomisario Patrik Karlsson kertoi myöhään tiistai-iltana Iltalehdelle päätöksen perustuneen ”kokonaisarvioon” siitä, että liput voivat aiheuttaa provokaatioita.

Mielenosoituksissa poliisi ottaa huomioon, viittaavatko symbolit esimerkiksi terroristijärjestöön, provosoivatko ne muita liikkeellä olevia ryhmiä tai tulkitaanko niiden kiihottavan jotain toista ryhmää vastaan. Päätökset tilanteessa tekee aina poliisi, Helsingin poliisilaitos tiedotti illalla.

Tapaus on herättänyt suurta huomiota sosiaalisessa mediassa.

Unkari on luvannut ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden helmikuun alussa, mutta suurimpana kantona kaskessa olevan Turkin aikeista ei ole mitään tietoa. Se vaatii koko ajan lisää myönnytyksiä Suomelta ja Ruotsilta.

Nato-jäsenyyden Turkki-jumi on herättänyt keskustelua, onko Suomi jälleen suomettunut, nyt Turkin suuntaan. Suomi ei tuominnut Turkin uusinta maahyökkäystä kurdialueille, ja nyt suomettuminen näyttää ulottuvan myös kotimaan kamaralle.

Tutkija Iida Käyhkön mukaan Suomi on yhdessä yössä siirtynyt Euroopan kärkikastiin kurdeja tukevan poliittisen toiminnan kriminalisoinnissa.

Suomi on yhdessä yössä siirtynyt Euroopan kärkikastiin kurdeja tukevan poliittisen toiminnan kriminalisoinnissa. Ylipäänsä lippujen kieltäminen on huolestuttavaa. Mutta monissa Euroopan maissa, joissa PKK:n lippu on kielletty, sallitaan kyllä muut kurdien vapausliikkeen liput. https://t.co/8Hpm6NY4eP

