Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii toimia, joilla hallitus estäisi ruoan hintatason perusteettoman nousun yleisen hintatason noustessa.

Hän teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen ruoan hintatasosta.

– Samalla, kun julkisen talouden täytyy venyä äärirajoilleen tukiessaan tavallisia, jopa keskituloisia kotitalouksia sähkölaskuista selviämisessä, on kaupan ala tehnyt huippuvoittoja, Said Ahmed sanoo.

– Eihän tämä sovi kenenkään oikeustajuun. Peruselintarvikkeiden hintatasoa pitää voida suitsia yleisen hintatason noustessa kohisten.

16 prosentin muutos

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta on aiemmin syksyllä todettu, että yleisen hintatason noustessa ja inflaation laukatessa hintojaan nostavat myös ne yritykset, joiden kustannukset eivät nousekaan samaa tahtia.

Said Ahmed pitääkin suoranaisena uhkana sitä, että tilannetta käytetään hyväksi. Hän arvioi jopa peruselintarvikkeiden hintoihin tulleen ilmaa.

– Jokainen on varmasti tässä vaiheessa huomannut, että kauppalasku on kasvanut kovaa vauhtia. Tilastot kertovat lähes 16 prosentin vuosimuutoksesta elintarvikkeiden hinnoissa. Nähdäkseni on kohtuullista vaatia, että ruoan hintaa ei nosteta vain inflaation varjolla, Said Ahmed sanoo.

Hinnoille katto

Said Ahmed esittää, että hintoja suitsittaisiin esimerkiksi kuluttajahintojen nousukatolla.

– Lisäksi mielestäni pitäisi harkita ylisuurten, ansiottomien voittojen verottamista samaan tapaan kuin sähköyhtiöiden windfall-verolla nyt aiotaan tehdä, hän sanoo.

– Kun ihmisten toimeentulo on uhattuna, kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta perheillä on varaa ruokaan.