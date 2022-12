El Salvadorin lakeja on tänä vuonna muutettu tavalla, joka asettaa osan toimittajista valinnan eteen: ottaako riski ja jatkaa tutkivaa journalismia vai pitäisikö turvautua itsesensuuriin.

Laki uhkaa nyt 15 vuoden vankeudella henkilöä, joka jakaa tietoa El Salvadorin pahamaineisista rikollisjengeistä. Kymmenen journalistin ryhmä lähti hiljan maasta pystyäkseen jatkamaan jengejä koskevia tutkimuksiaan ilman rangaistusta.

Journalistien järjestö (Apes) varoittaa, että El Salvadoria uhkaa samanlainen tilanne kuin naapurimaassa Nicaraguassa, jossa itsevaltainen hallitus sulkee vankilaan sitä vastustavia toimittajia, aktivisteja ja poliitikkoja.

– Toistaiseksi journalisteja ei ole vangittuna, mutta Apes on ryhtynyt ennalta ehkäiseviin toimiin. Opastamme kielletyistä aiheista raportoivia poistumaan maasta, järjestön puheenjohtaja Angélica Cárcamo kertoo.

Toimittajien neuvomisen ohella Apes on kouluttanut juristeja lehdistönvapautta koskevissa asioissa.

Demokratia heikkenee



Cárcamo varoittaa, että El Salvadorin demokratia heikkenee nopeasti.

Parlamentti myönsi äskettäin viranomaisille lisää valtuuksia kuunnella kansalaisten puhelimia. Samaan aikaan rajoitettiin ihmisoikeusasiamiehen toimintamahdollisuuksia.

Laki velvoittaa nyt teleyhtiöt luovuttamaan viranomaisille heidän haluamansa tiedot puheluista ja sähköisestä yhteydenpidosta ilman oikeuden päätöstä.

Lisäksi Apes-yhdistys on velvoitettu lisäämään henkilöstöönsä ”sääntöjen noudattamisesta vastaavan virkamiehen”, joka tulee syyttäjänvirastosta.

Cárcamon mukaan toimittajakunnassa esiintyy kahdenlaista ajattelua. Kokeneilla tutkivilla journalisteilla on hyvä keskinäinen verkosto, eikä hallituksen painostus pelota heitä. Moni muu taipuu kuitenkin itsesensuuriin.

– Olemme keskustelleet perinteisten medioiden toimittajien kanssa, ja moni sanoo, ettei aio julkaista juttuja rikollisjengeistä. Pahimmassa tapauksessa vain hallituksen näkemys uutisoidaan, mikä tekee kaikista hallituspuolueen äänitorvia, Cárcamo selittää.

Hänen mukaansa itsesensuuriin on turvauduttu monissa perinteisissä tv- ja radioyhtiöissä, joita kiristetään uhkaamalla viedä niiltä valtion maksamat mainokset.

Silmukka kiristyy



Populistiksi luonnehdittu, nyt 41-vuotias Nayib Bukele valittiin El Salvadorin presidentiksi vuonna 2019. Bukele ja hänen puolueensa ovat muutamassa vuodessa ottaneet hallintaansa myös oikeuslaitoksen, toimeenpano- ja lainsäädäntövallan lisäksi. Viime vuonna pantiin viralta perustuslakituomioistuimen koko tuomaristo sekä yleinen syyttäjä.

Nyt Bukelen katse on kohdistunut ”neljänteen valtiomahtiin” eli mediaan. Cárcamo muistuttaa, että valtio on jäänyt kiinni kymmenien toimittajien ja aktivistien puhelimien salakuuntelusta. Lisäksi tänä vuonna on tehty viisi lakiuudistusta, jotka vaikeuttavat ammattikunnan työtä.

– Toimittajien vangitsemiset eivät ehkä kuitenkaan ala vielä 2023, koska maassa pidetään vaalit seuraavan vuoden alussa, hän arvioi.

El Salvadorissa on ollut maaliskuusta asti voimassa poikkeustila, jonka nojalla on rajoitettu kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ja pidätetty noin 50 000 oletettua rikollisjengien jäsentä.

Espanjankielinen versio