YK omistaa yhden päivän (16.9.) vuodessa maapallon otsonikerroksen varjelemiselle. Karibian saarivaltio Saint Lucialle otsonin suojelu on ympärivuotinen hanke.

Vuonna 1987 maailman valtiot allekirjoittivat Montrealissa sopimuksen otsonikerrosta ohentavien aineiden käytön lopettamisesta. Kymmenen vuotta myöhemmin Saint Lucialle perustettiin kansallinen otsoniyksikkö, joka valvoo sopimuksen noudattamista.

– Tärkein tehtävämme on raportoida edistyksestämme otsonikerrosta ohentavien aineiden käytön lopettamisessa sekä ohjata siihen liittyviä projekteja. Muita velvollisuuksia ovat muun muassa kansalaisten tietoisuuden kasvattaminen, teknikkojen kouluttaminen ja lakien toimeenpano, ja lisäksi vielä yhteistyökumppanien toiminnan koordinointi. Tämä on ympärivuotista työtä, Kasha Jn Baptiste kertoo. Hän on Saint Lucian kestävän kehityksen viraston kehitys- ja ympäristövirkailija.

– On tärkeää kasvattaa tietoisuutta otsonikerroksen merkityksestä. Aluksi keskitimme valistuksen otsonipäivään, mutta tajusimme pian, että toimintaa täytyy olla vuoden ympäri. Kannustamme kouluja ottamaan otsoniasiat osaksi luonnontieteen opetussuunnitelmaa, Jn Baptiste sanoo.

Erityisesti nuoriso on valistuksen kohderyhmänä. Kestävän kehityksen virasto järjestää 15–18-vuotiaille kesätoimintaa ja syyskuun mittaisen teemakuukauden kaiken ikäisille koululaisille.

Montrealin sopimuksen noudattamisessa Saint Lucialle keskeistä on valvoa jääkaappi- ja ilmastointialaa. Se on käyttänyt otsonikerrosta tuhoavia kemikaaleja. CFC-kemikaalit on kyllä jo kielletty, mutta vanhoissa jääkaapeissa ja ilmastointilaitteissa niitä vielä on. Kestävän kehityksen virasto muun muassa kouluttaa vanhoja laitteita korjaavia teknikkoja.

Kun valtiot solmivat Montrealin sopimuksen, tähtäimessä oli vain otsonikerroksen varjeleminen. Sittemmin on havaittu sen toimivan myös ilmastonmuutosta hillitsevästi.

Englanninkielinen versio