Kaksi kautta kansanedustajana toiminut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin vasemmistoliiton listalta. Edellisissä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Sarkkinen sai 11 103 ääntä, mikä oli toiseksi suurin äänimäärä Oulun vaalipiirissä.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston tavoite on saada neljä kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä nykyisen kolmen sijasta. Vasemmistoliiton kannatus on mielipidemittauksissa ollut yli edellisten eduskuntavaalien kannatuksen, mikä tekee pyrkimyksestä realistisen. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto linjasi asiasta Ylivieskassa pitämässään piirikokouksessa.

– Kuluneella hallituskaudella vasemmistoliitto on ollut kantamassa hallitusvastuuta. Me olemme onnistuneet kriisienkin keskellä panostamaan koulutukseen, hyvinvointiin, vihreään siirtymään ja eriarvoisuuden torjuntaan. Olemme rohkeasti uudistaneet yhteiskunnan rakenteita ja korjanneet Suomessa aiemmin tehtyjä virheitä, Sarkkinen sanoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

– Ehdokkaaksi lähteminen ei ollut mitenkään itsestäänselvää. Hallituskausi on ollut raskas kriisien keskellä ja vaativan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä elämä kahden kaupungin välillä vaatii veronsa.

– Olen kuitenkin päättänyt lähteä ehdolle, sillä koen että minulla on edelleen paljon annettavaa Suomelle näinä epävakaina aikoina, jona päätöksenteossa tarvitaan kokemusta, yhteistyökykyä ja tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa.

Sarkkisen mukaan Suomi selviää näistäkin haasteita, yhdessä.

– Yhteiskunta, joka on hyvä kaikille, ei harvoille, selviää paremmin myös haastavina aikoina. Suomen vahvuudet kuten tasa-arvo, osaaminen, yhdessä tekeminen ja uskallus kantavat myös vaikeiden aikojen yli. Meidän on jaksettava kuvitella parempi maa ja maailma -ja tehdä niistä yhdessä totta.

Hanna Sarkkinen on toiminut eduskunnassa talousvaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä EU-asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa.

Sarkkisella on hyvin monipuolinen kokemus poliittisella kentällä. Hän on aiemmin toiminut vasemmistoliiton varapuheenjohtajana ja puoluevaltuuston puheenjohtajana. Oulun kuntapolitiikassa Sarkkinen on vaikuttanut vuodesta 2009.

Sarkkinen on syntynyt Oulunsalossa vuonna 1988. Nykyisin hänen Oulun kotinsa sijaitsee Välivainiolla. Sarkkisella on kolmivuotias lapsi ja aviopuoliso. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Sarkkinen valmistui Oulun yliopistosta vuonna 2014 pääaineenaan aate- ja oppihistoria.