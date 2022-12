Vasemmistoliiton varkautelainen kansanedustaja Matti Semi arvioi, että ensi vuoden valtion budjetista on saatu rahaa hyvin tärkeille tiehankkeille Itä-Suomeen. Yksi konkreettinen parannus on Jäppilän ja Varkauden välille.

– On hienoa, että saamme 500 000 euroa rahaa maantien heikentyneen kunnon korjaamiseen Tihusniemen ja Käpykankaan välillä. Tämä on pitkäjänteistä ja järkevää, sillä tien päällystysvaurioita on jouduttu viime vuosina korjaamaan paikkauksin, Semi sanoo.

– Tämä on ollut välttämätöntä, jotta liikenne voi edes kohtuullisesti sujua. Tieosuus on edellisen kerran päällystetty 1990-luvulla ja huonokuntoiseksi siitä on luokiteltu noin 50 prosenttia. Nyt on korkea aika saada tieosuus kunnostettua.

Toinen panostus, jonka Semi nostaa esiin Itä-Suomeen valtion budjetista, tuli Pielavedelle Pörsämäentien soraosuuden kunnostamiseen. Tähän osoitettiin 160 000 euroa.

– Heikkokuntoista tietä pitää edelleen korjata, jotta esimerkiksi raskas liikenne voi kulkea tiellä turvallisesti, hän toteaa.

– Vaalipiirin edustajien pitää jatkossakin tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen, jotta alueen teiden kunto saadaan tasolle, jossa sekä henkilöliikenne että teollisuudelle tärkeä raskas liikenne sujuvat turvallisesti ja sujuvasti. Tiestön korjausvelka on valtava ongelma, joka pitää ratkaista.