Vasemmistoliiton vastaavana edustajana valtiovarainvaliokunnassa budjettia neuvotellut uusmaalainen kansanedustaja Pia Lohikoski pitää valtion ensi vuoden budjettia ja valiokunnan neuvottelutulosta hyvänä kompromissina.

– Hallitus on jatkanut aktiivista ja vastuullista finanssipolitiikkaa. Vuoden 2023 talousarvioesitys sisältää kansalaisten ostovoimaa tukevia toimia kuluttajahintojen noustessa nopeaa tahtia. Vasemmistoliitto on myös vaatinut, että lisätukien tarvetta seurataan tarkkaan, Lohikoski kertoo.

Hän painottaa sitä, että hintojen nousu ei saa ajaa ihmisiä velkakierteeseen tai köyhyyteen. Hänestä erityisesti lapsiperheköyhyyttä estävien toimien riittävyyttä on seurattava herkeämättä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

– Vaadinkin valiokunnan jakovaraneuvotteluissa määrärahat lapsibudjetoinnin pilotoinnin kehittämiselle hyvinvointialueilla, Lohikoski kertoo.

Rahaa kansalaisjärjestöille

Lohikoski iloitsee useisiin lempiaiheisiinsa valtion budjetissa saaduista rahoista. Hän arvioi, että hallituspuolueiden välisissä jakovaraneuvotteluissa kansalaisjärjestökenttä huomioitiin laajasti.

– Itseäni ilahduttavat erityisesti asumisalan järjestöjen Omakotiliitto ry:n ja Vuokralaiset ry:n neuvontatyön lisämäärärahat sekä rauhanjärjestöjen edellisvuosia korkeampi avustussumma, Lohikoski sanoo.

Kulttuurikasvatukseen panostetaan tukemalla teatterien päiväkoti- ja kouluvierailuja miljoonalla eurolla, lukutaitotyöhön osoitetaan lisärahoitusta lähes kaksi miljoonaa euroa, Taidetestaajat-toiminnan jatko varmistetaan miljoonan rahoituksella ja uutena kohteena Koulukinon toimintaan kohdennetaan 700 000 euroa koulujen elokuva- ja medialukutaidon opetuksen tukemiseksi.

– Olen erittäin ylpeä, että uuden Tekstin talon toiminnan käynnistämiseksi myönnettiin 300 000 euroa. Tekstin talon tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kirjallisuuden alan kokoavana toimijana, Lohikoski sanoo.

Hän iloitsee myös sitä, että valiokunta osoittaa lisäksi 200 000 euroa Suomen sanataideopetuksen seuralle.

Tukea koronasta kärsineelle kulttuurille

Muista yksittäisistä lisäyksistä Lohikoski nostaa esiin myös Aseman Lapset ry:n liikkuvan nuorisotyön hankkeen Walkers on Wheels -tukemisen 180 000 eurolla sekä Meri-Lapin teatteriyhdistykselle osoitettavan 300 000 euron tuen, jolla pelastetaan Kemin teatteritoiminta.

Hän toteaa koronapandemian aiheuttaneen kulttuurille ja luoville aloille suuria vaikeuksia.

– On tärkeää, että 2023 budjetissa eduskunta edistää taiteen ja kulttuurin tekemistä, sekä toimia, jotka lisäävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua kulttuurista nauttimiseen, Lohikoski muistuttaa.

– Luovilla aloilla on hyvinvointivaikutusten lisäksi taloutta ja työllisyyttä tukeva vaikutus, sekä suuri kasvupotentiaali. Kulttuurialojen tukemisen tärkeys on syytä muistaa myös eduskuntavaalien jälkeen.

Linnoitus turvalliseksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta myös muun muassa päätti Loviisan Svartholman merilinnoituksen korjaamisen tukemisesta 300 000 eurolla Lohikosken talousarvioaloitteen pohjalta. Lohikoski on valtiovarainvaliokunnan jäsen.

– Merilinnoituksen kunto on rappeutumassa nopeaa vauhtia. Olen iloinen, että valtiovarainvaliokunnan vuoden 2023 budjettimietinnössä myönnettiin varat korjaukseen, Lohikoski sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että Svartholman merilinnoitus on sekä paikallisen elinkeinotoiminnan kannalta tärkeä matkailukohde että kulttuurihistorialliselta arvoltaan merkittävä. Merilinnoituksen alueella vieraili vuonna 2021 yhteensä 16 500 kävijää.

Lohikosken talousarvioaloitteessa nostettiin esiin kohteen korjausten merkitys myös kävijöiden turvallisuuden kannalta. Kesällä 2021 kunnostustöissä havaittiin nopeasti eteneviä muurin sortumia.

– Korjaustyöt päästään nyt tekemään oikeaan aikaan. Linnoitus on paikallistaloudelle tärkeä vetonaula ja Loviisalla on mahdollisuuksia vahvistaa entisestään mainettaan monipuolisena matkailukohteena, Lohikoski sanoo.

Rahaa tanssin opetukseen

Lisäksi valtiovarainvaliokunta päätti tukea valtionavun ulkopuolella olevia tanssiopistoja tilanteessa, jossa tanssin taiteen perusopetuksen kentällä poikkeuksellisen moni oppilaitos on taloudellisissa vaikeuksissa. Yksi näistä oppilaitoksista on myös Loviisan tanssiopisto.

– On hienoa, että valtiovarainvaliokunta haluaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehdä kertaluonteisen kädenojennuksen osoittaen 300 000 euroa pulassa oleville tanssioppilaitoksille, Lohikoski sanoo.

– Oppilaitoksia on useita ja mietinnössä mainitsimme nimeltä Helsingissä sijaitsevan Footlightin sekä Loviisan Tanssiopiston.

Koronaan liittyvät rajoitukset vähensivät merkittävästi tanssioppilaitosten oppilasmäärää ja monien oppilaitosten taloustilanne on haastava, kun tulot ovat pienentyneet ja kustannukset inflaation myötä kasvamassa. Monilla paikkakunnilla on tarvetta pikaisiin tukiratkaisuihin, näin on myös Loviisan tanssiopiston kohdalla.

– Mielestäni on tärkeää, että valtiovarainvaliokunta kiinnittää nyt vuoden 2023 budjettimietinnössään huomiota myös tanssin ja sen alueellisen saavutettavuuden edistämiseen.

– Ehdotukseni nostaa Loviisan tanssiopisto tuettavien listalle koettiin perustelluksi ensinnäkin opiston kaksikielisyyden vuoksi. Lisäksi Loviisasta kulkeminen muualle harrastamaan olisi pitkien välimatkojen vuoksi kohtuutonta lapsille ja nuorille, Lohikoski sanoo.

Rahat tulevat niin kutsutuista eduskunnan joululahjarahoista. Ne ovat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päättämiä lisäyksiä budjettiin.