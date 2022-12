Helsingissä on käyty syksyn ja alkutalven ajan kiihkeää keskustelua henkilöautoilusta. Äänekkäin kritiikki on väittänyt, että autoilua on vaikeutettu pääkaupungissa ja etenkin ydinkeskustaan autoilusta on tehty vaikeata. Tämän on tulkittu johtavan ydinkeskustan näivettymiseen ja sen vetovoiman heikentymiseen.

– Helsinkiä on rakennettu aika pitkään autojen varassa. Nyt yritetään parantaa myös muiden kulkuvälineiden olosuhteita. Joillekin se on liikaa, sanoo apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) KU:lle.

”Kaikki liikkumismahdollisuudet ovat pikemmin parantuneet.”

KU ajoi Arhinmäen kanssa autolla Helsingin itäisimmältä metroasemalta Mellunmäeltä ydinkeskustaan. Alle puoli tuntia kestänyt automatka kulki tietyömaita lukuun ottamatta koko ajan tiellä, jolla oli vähintään kaksi kaistaa yhteen suuntaan.

– Kaikki liikkumismahdollisuudet ovat pikemmin parantuneet. Isoin parannus on metrorata, Arhinmäki tiivisti.

Metroliikenne Helsingissä alkoi vuonna 1982. Arhinmäki huomauttaa, että ennen sitä henkilöautolla keskustaan pääseminen oli hyvin tuskaista.

Helsingissä autoilua ei siis varsinaisesti ole vaikeutettu. Siitä huolimatta julkisuuteen pääsee toinen viesti.

– Oma pyrkimykseni on vastata faktoilla, mutta tämän päivän keskustelussa faktat ovat yleensä kevyttä kamaa. Olen joskus ajanut autolla keskustan kaupallisiin parkkihalleihin, ja nehän kumisevat tyhjyyttään.

– Eräässä paikallismediassa kauppias valitteli, etteivät asiakkaat tiedä, miten pääsevät autolla kauppaan. Mietin, että kaupan edessä Esplanadilla ovat ne samat parkkiruudut kuin aina ennenkin. Muutos aiempaan on se, että kadun toisella puolella on sisäänkäynti parkkihalliin, Arhinmäki sanoo.

Kuinka helppoa autoilu tulee 10 vuoden päästä Helsingissä olemaan?

– Se tulee olemaan entistä helpompaa, koska entistä harvemmalla on oma auto. Se johtaa siihen, että kaduilla on entistä enemmän tilaa autoille.