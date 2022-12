Nouseviin energian hintoihin on välttämätöntä löytää uusia keinoja, jotta Suomen kriisinsietokyky ei ole uhattuna, Merja Kyllönen sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa keskiviikkona. Eduskunta aloitti ensi vuoden budjetin loppukäsittelyn.

– Energian hintojen nousun kompensoiminen on välttämätöntä. Mahdollisissa jatkotoimenpiteissä on huolehdittava siitä, että tuet kohdentuvat selkeästi hintojen noususta eniten kärsiville sekä siitä, että tuet eivät myöskään pienennä kannustinta säästää energiaa, Kyllönen sanoi.

Kyllönen vetosi energia- ja hinnannousukriisin ratkaisemiseksi koko Suomen poliittiseen kenttään, jotta se hakisi pitkäjänteiset ratkaisut yhdessä.

– Tässä on kyse koko maan ja sen kansalaisten kriisinkestävyydestä, eivätkä haasteet helpota tämän eduskuntakauden päättymiseen. Kotitaloudet kantavat kohtuuttoman osan hintojen noususta, samalla kun monet yritykset tekevät ennätysvoittoja. Voittojen on oltava kestävällä tasolla aikana, jolloin myös kansakunnan yhtenäisyydellä on arvonsa.

Kyllösen mukaan vasemmistoliitto on valmis hakemaan kestävää ratkaisua yhdessä.

– Sellaisia ratkaisuja, jotka turvaavat ihmisten elämisen mahdollisuudet ja varmistavat, että tästäkin kriisistä me selviydymme yhdessä, emmekä me oman hätämme hetkellä unohda ja hylkää myöskään Ukrainaa, joka käy veristä sotaa meidän kaikkien puolesta.

Taantumassa ei järkevää leikata



Kyllönen varoitteli puheessaan myös oikeistopuolueiden väläyttämien leikkauksien seurauksista. Hintojen nousu on jo nyt nostanut Suomen köyhyysastetta ja kymmeniä tuhansia kotitalouksia, myös lapsiperheitä, on vajonnut köyhyysrajan alle.

– Jos tässä tilanteessa leikataan asumistuesta, jos tässä tilanteessa syvennetään köyhyyttä, se tarkoittaa myöskin suomalaisten eriarvoisuuden kasvua, ja tässä kriisitilanteessa se on kestämätöntä. Toivon että hallitus esittää vakaita, varmoja ja Suomen yhdessä rintamassa pitäviä ratkaisuja tulevien kuukausien aikana.

Vasemmistoliitto tukee suhdannesidonnaista talouspolitiikkaa. Kyllösen mukaan jatkuva velkaantuminen ei ole todellakaan kestävää, muttei myöskään julkisen velan orjalliseen vähentämiseen pidä hirttäytyä tilanteessa, jossa edessä voi olla syvä taantuma.

– Taantumassa ei todellakaan ole järkevää leikata, se vain syventää taantumaa. Mikäli taas kaikki työvoima ja muut tarvittavat resurssit ovat täyskäytössä, talouden tasapainottaminen verotuksella ja toissijaisista julkisista menoista säästämällä on perusteltua. Myös verotulot riippuvat suhdannetilanteesta, eikä niille kannata asettaa liian tiukkoja määrällisiä tavoitteita, jos on näkyvillä tilanne, josta meidän on vaikea päästä ulos.

Kehysten uskottavuus koetuksella



Vasemmistoliiton puheenvuorossa vaadittiin sitomaan valtion menoja koskevat kehyssäännöt vahvemmin suhdannetilanteeseen. Kehysten tulee myös huomioida tulopuoli.

Kyllönen arvosteli nykyisen kehysjärjestelmän kohtelevan tuloja ja menoja eri tavalla.

– Järjestelmän oikeutus ja uskottavuus kärsivät siitä, että miljardiluokan veronalennusten tekeminen on sen puitteissa mahdollista, mutta muutaman miljoonan menopuolen kehysylitykset eivät ole, vaikka niillä tehtäisiin esimerkiksi ennaltaehkäisevää työtä, jolla toisessa paikassa vähennettäisiin merkittävästi valtion menoja. Tämä ei kannusta myöskään laajempaan inflaation hallintaan, puhumattakaan tuloerojen kasvua vähentävästä politiikasta.