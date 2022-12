Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten tällä viikolla, kansanedustaja Suldaan Said Ahmed?

– Kansalaisten palautteet työllistävät eniten, erityisesti sähkön hintaa ja energiakriisiä koskevat aloitteet. Yritämme osaltamme etsiä ratkaisuja näihin ongelmiin.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

”Sähkön hinnannousun varjoon on ehkä jäänyt se, että myös ruuan hinta on noussut merkittävästi.”

– Olemme käsitelleet koko viikon valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviota eli budjettia. Se on nyt ollut se tärkein asia. Äänestimme juuri opposition muutosehdotuksista osaan pääluokista. Jatkamme tätä työtä ensi viikolla.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tiedotusvälineiltä jäi paljolti huomaamatta hallintovaliokunnan mietintö, jossa oli ihmisoikeusperusteiseen rikosprosessiin liittyvä lainsäädäntö. Siitä myös äänestettiin jo täysistunnossa ja se hyväksyttiin. Näin ollen jatkossa ihmiskaupan uhri voi viedä asiansa oikeusteitse rikosprosessiin ja sen lopputuloksesta riippumatta saada apua. Apu ei ole kiinni oikeuden prosessista.

– Tämä on iso asia. Aiemmin jos ihmiskaupan uhrin asia ei ole mennyt eteenpäin tai ei ole nostettu syytettä, asia on jäänyt siihen eikä hän ole saanut apua.

– Pinnalla on tietysti paljon muutakin, esimerkiksi Iranissa mielenosoituksiin osallistuneiden nuorten kuolemantuomiot.. Olen saanut tästä valtavan määrän kansalaispalautetta. Siitä pitäisi puhua nykyistä laajemmin ja tehdä kaikkensa näiden epäinhimillisten tuomioiden perumiseksi. . Toivon, että Suomen hallitus puhuttelisi Iranin suurlähettilästä kovemmin.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Se on totta kai ratkaisujen etsiminen sähkön hinnan noususta aiheutuviin ongelmiin. Pidän äärimmäisen vaarallisena sitä, että ihmiset voivat joutua sähkölaskujensa vuoksi velkakierteeseen ta ulosottoon. Tässä tilanteessa pitää tehdä kaikki voitava.

– Sähkön hinnannousun varjoon on ehkä jäänyt se, että myös ruuan hinta on noussut merkittävästi. Meneillään on myös ruuan hintakriisi, joka on osittain keinotekoisesti luotu, koska isot ruokatoimijat ja kauppaketjut rahastavat ihmisiä inflaation varjolla. Ruuan hinnassa on nyt paljon ilmaa ja vähävaraisilla on ennistä vähemmän vaihtoehtoja sen suhteen, mitä he laittavat suuhunsa.

– Pitää miettiä keinoja tilanteen korjaamiseksi: joko solidaarisuusveron määräaikainen korotus niille aloille, jotka nyt tekevät ennätysvoittoja tai ruuan arvonlisäveron laskeminen.

– Nyt on vaikeat ajat, ja vaikeat ajat vaativat vaikeita päätöksiä ihmisten tilanteen helpottamiseksi. Nyt kärsivät erityisesti ne, joilla jo aiemmin meni heikosti ja käytettävissä olevat varat olivat vähäisiä. Heitä ovat vaikkapa opiskelijat, joiden opintotuessa inflaatiota ei ole huomioitu. On monia ryhmiä, jotka pitäisi huomioida.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

Tällä viikolla en ole paljon ehtinyt lukea tai kuunnella. Mutta odotan saavani käsiini PastoriPiken uuden albumin, joka käsittääkseni ilmestyy tässä kuussa. Itsekin olin mukana yhden albumin videon kuvauksissa. Biisin nimi on Varo ketä haukut.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.