Viime viikon runsas lumentulo kiristi jälleen joukkoliikenteen vaikeuksia pääkaupunkiseudulla.

”Pitkään olemme voineet arvostaa HSL:n ylläpitämää joukkoliikennettä erinomaisesti toimivana palveluna. Mutta pian päättyvä vuosi on valitettavasti aiheuttanut harmaita hiuksia paitsi joukkoliikenteen käyttäjille, myös alan työntekijöille sekä kuljettajia edustavalle ammattiliitto JHL:lle”, JHL:n vasemmiston tiedotteessa sanotaan.

Kuljettajapulan taustalla yhtiöittäminen, korona ja puutteelliset työolot

”Kun vapaita ei saa pidettyä, ei palautumiselle jää aikaa.”

Ennen kaikkea kuljettajapulan takia vuoroja jää ajamatta varsinkin metro- ja raitiovaunuliikenteessä. Samaan aikaan joukkoliikenteen käyttäjämäärä on lähtenyt pandemian jälkeen kasvuun.

Kuljettajapulan taustalla on JHL:n vasemmiston mukaan useita tekijöitä.

”Tarpeettomalla kiireellä sekä työntekijöiden ja JHL:n varoitteluista huolimatta toteutettu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen ja siitä syntynyt tyytymättömyys johti kymmenien kuljettajien irtisanoutumiseen. Samaan aikaan koronapandemia lisäsi sairaspoissaoloja ja keskeytti uusien kuljettajien kouluttamisen”, liittotoimijat sanovat tiedotteessa.

Nämäkään seikat eivät yksin riitä selittämään jatkuvaa kuljettajavajetta, vaan taustalla on JHL:n vasemmiston mukaan myös vakavia ongelmia henkilökunnan työolosuhteissa ja jaksamisessa.

”Työajat ovat normaalioloissakin epäsäännölliset, mikä vaikeuttaa arjen järjestämistä, ja nyt henkilöstöpulan vuoksi myös ylityömäärät ovat kuljettajilla tapissa. Raitioliikenteen aikataulut on vedetty liian kireälle ja vuorot ovat alituisesti myöhässä, mikä aiheuttaa kuljettajille jatkuvaa stressiä. ”

Joukkoliikenteessä sairauspoissaolot ovat lisääntyneet koronan lisäksi myös uupumuksen vuoksi. Kun vapaita ei saa pidettyä, ei palautumiselle jää aikaa. Myöskään matalaksi tiedetty palkkataso ei ole JHL:n vasemmiston mukaan kaksinen korvaus venymisestä ja joustamisesta, uusien kuljettajien houkutustekijästä puhumattakaan.

Ratkaisuna paremmat ansiot ja työehdot

JHL:n vasemmiston mukaan palvelua ei ole mahdollista saada kuntoon ilman, että työskentelyolosuhteita parannetaan ja yhtiöön saadaan houkuteltua reippaasti lisää henkilöstöä nykyistä paremmalla ansiotasolla ja työehdoilla.

Toimivalla joukkoliikenteellä on tärkeä rooli esimerkiksi kansalaisten työssäkäyntimahdollisuuksien turvaajana. Se on myös aivan keskeinen tekijä liikenteelle asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. JHL:n vasemmisto vaatii, että joukkoliikenne on pidettävä kohtuuhintaisena ja helposti saavutettavana.

”Tähän ei sovi linjojen karsiminen, vuorovälien harventaminen ja jatkuva lipunhintojen korottaminen”, liitosta sanotaan.

Toimivaa joukkoliikennettä ei järjestetä missään ilman yhteiskunnan vahvaa subventiota eli tukemista verorahalla. Siksi on tärkeää, että HSL-kunnat varmistavat joukkoliikenteelle riittävän – nykyistä suuremman – rahoituksen turvatakseen laadukkaat joukkoliikennepalvelut alueellaan.

”Panostus joukkoliikenteeseen ei ole menoerä, vaan investointi tasa-arvoon, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin sekä kansalaisten elämänlaatuun nyt ja tulevaisuudessa”, JHL:n vasemmisto toteaa tiedotteessa.