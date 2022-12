Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien lihasikojen oloja. Kysymyksessä Kivelä tiedustelee esimerkiksi, kuinka epäkohdat sikojen oloissa voivat jatkua vuodesta toiseen, ja kuinka sikojen olojen ja hyvinvointikorvausten käytön valvontaa aiotaan parantaa.

– Oikeutta eläimille ry:n sikaloissa kuvaama materiaali kertoo, että lihasikojen elinolosuhteet eivät mahdollista elämisen arvoista elämää. Kuvista myös selviää, että esimerkiksi sikojen vammoja ja sairauksia ei ole hoidettu asianmukaisesti, Kivelä sanoo.

Ensimmäiset sikaloista salaa kuvatut kuvat levisivät 15 vuotta sitten, jolloin ongelmat myös tulivat laajempaan tietoon. Valtio ohjaa sikatilallisia huolehtimaan eläinten paremmasta hyvinvoinnista esimerkiksi maataloustuilla.

– Tänäkin vuonna eläinten hyvinvointikorvauksia on sikojen olojen parantamiseksi maksettu satojatuhansia euroja, mutta jälleen nämä kuvat kertovat, että edes nykyisen eläinsuojelulain vähimmäisvaatimuksia hyvästä hoidosta ja kohtelusta ei noudateta. Vähimmäisvaatimuksen tulisi olla, että veronmaksajien rahojen käyttö aidosti parantaa sikojen hyvinvointia, sanoo Kivelä.

Mai Kivelän mukaan sikaloiden olosuhteet ovat kammottavat.

– Silti monen suomalaisen joulupöydän “kruunu” on yhä edelleen kinkku. On hyvin todennäköistä, että juhlapöydästä löytyvä kinkku on sikana elänyt hyvin onnettoman elämän. Onneksi vaihtoehtona on viettää eläinystävällistä joulua ja valita joulupöytään kasvipohjaisia juhlaruokia, Kivelä toteuttaa.