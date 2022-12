Vaaleanruskea vana halkoo Meksikon Jukatanin niemimaan vanhaa mayakansan viidakkoa. Kasvillisuus on raivattu Maya-junan raiteiden tieltä. Niemimaan luontoa ja historiallisia muistomerkkejä ruhjova jättihanke on Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obradorin erityissuojeluksessa.

Alueen alkuperäiskansaan kuuluva kansalaisjärjestöaktiivi Pedro Uc on huolissaan 1 500 kilometriä pitkän radan ympäristövaikutuksista niemimaalla, jossa kasvaa läntisen pallonpuoliskon toiseksi suurin sademetsä Amazonin jälkeen.

– Kaikki Jukatanin niemimaalla tapahtuva vaikuttaa mayoihin. Alueemme tuhoutuu, kun puut, vesi ja eläimet vahingoittuvat. Ne, jotka eivät tuota omaa ruokaansa, joutuvat turvautumaan toisten apuun. Ilman maata ei ole ruokaa, Uc sanoo.

Ei aikaa valituksille



Meksikon ympäristönsuojeluvirasto Profepalle tehtiin ratahankkeesta kaksi valitusta vuonna 2020 ja vuonna 2021 yksi, mutta tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana 159. Valitukset koskivat ”tekoja tai tekemättä jättämisiä, jotka rikkovat ympäristölakeja”.

Virasto ei ole ehtinyt ottaa valituksiin kantaa. Kansallisen turismirahasto Fonaturin rahoittaman radan rakentaminen aloitettiin yli kaksi vuotta sitten. Raiteita varten muun muassa raivataan 1 681 hehtaaria maata ja kaadetaan 300 000 puuta.

– Virasto ei ole täyttänyt tehtäväänsä, vaan jäänyt pelkäksi hallinnon koristeeksi, Uc toteaa.

Presidentin prioriteettiprojekti

Hallitus näkee megaprojektin sosiaalisen kehityksen moottorina, joka luo työpaikkoja, tuo turismia muuallekin kuin perinteisiin matkailukohteisiin sekä vahvistaa paikallista taloutta.

Viime vuoden marraskuussa López Obrador määritteli Maya-junan prioriteettiprojektiksi, jolloin siltä ei vaadita muilta hankkeilta edellytettyjä ympäristölupia. Presidentti myös lupasi, että junien testiajot alkavat ensi heinäkuussa.

Prioriteettiprojektiksi määrittely rajoittaa Profepan toimintamahdollisuuksia, sanoo ympäristöoikeuteen erikoistunut asianajaja Carlos del Razo Carvajal y Machado -lakiyrityksestä.

López Obrador on kiistänyt projektin aiheuttaman metsäkadon ja luvannut, että rautatien läheisyydessä metsitetään noin 2 500 hehtaaria. Presidentti on lisäksi luvannut, että itäisen Quinatana Roon alueelle perustetaan kolme luonnonpuistoa.

Puolustusministeriö kustantaa noin 35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksavan puiden istutuksen, joka epäsuorasti todistaa, että radan tieltä kaadetaan metsää. Salassa pidetty asia käy ilmi massiivisesta armeijan sähköpostien vuodosta, jonka on julkistanut kansalaisjärjestö Guacamaya.

Paradoksaalinen projekti



Meksikon Greenpeacen maanviljelys- ja ilmastonmuutosasiantuntija Viridiana Mendoza kritisoi Profepan toimimattomuutta.

– Rakentajat alkoivat jo kaataa metsää ilman ympäristövaikutusten arviointia. Se on rikos. Se ei yllätä, sillä laittomuudet, peittely, väärä informaatio ja menettelytaparikkomukset ovat olleet hankkeelle luonteenomaisia, Mendoza kertoo.

Projekti on paradoksaalinen. Yhtäältä sen luvataan lisäävän kestävää turismia niemimaan uusille alueille, toisaalta vierailijoiden virta uhkaa juuri näitä kohteita, kuten kalkkikiviluolia ja yleisesti koko ekojärjestelmää.

Maya-juna vaarantaa planeetan suurimman veden täyttämien luolastojen verkoston. Toisaalta huokoinen karstimaa sabotoi valtion suunnitelmia, sillä se on pakottanut Fonaturin muuttamaan radan kulkureittiä useita kertoja.

Järjestäytyminen ja oikeuslaitos



Maya-aktivisti Uc uskoo, että paikallisten asukkaiden järjestäytyminen on viimeinen toivo radan haittavaikutuksia vastaan.

– Me kerromme ihmisille, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta, ja sen perusteella he voivat tehdä omat päätöksensä. Ihmisillä ei ole tarpeellista tietoa, mutta kun he ovat sitä saaneet, he pystyvät päättämään, mitä haluavat tulevaisuudeltaan, Uc sanoo.

Asianajaja Del Razo ja ympäristönsuojelija Mendoza luottavat tuomioistuimiin, jos mikään muu ei auta.

– Oikeuslaitos on edelleen Meksikon riippumattomin valtiomahti. Asianosaiset voivat hakea päätöksiä, jotka määräävät Profepan korjaamaan prosesseja.Toimiva strategia on kuvata rikkomukset yksityiskohtaisesti, Del Razo selittää.

– Profepan olisi pitänyt pysäyttää työt jo siitä syystä, ettei niillä ollut ympäristölupaa, kun kasvillisuuden poisto aloitettiin. Emme pidä todennäköisenä, että rakennustöitä pysäytetään. Ympäristöministeriö tukee projektia, vaikka se rikkoo lakeja, Mendoza toteaa.

Oikeudellisista haasteista huolimatta Maya-juna kuitenkin näyttää jyristelevän kaikkien esteiden yli, ympäristöviranomaisten suopealla avustuksella.

Englanninkielinen versio