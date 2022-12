Kela kokosi yhteen sosiaaliturvaa koskevia muutoksia vuodelle 2023. Muutoksia on muiden muassa työttömyysturvassa ja Kela-korvauksissa. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 prosenttia. Pienituloisten lapsiperheiden tukiin tulee väliaikaisia korotuksia. Väliaikainen sähkötuki otetaan käyttöön kevääksi.

Työttömyysturvassa tulee voimaan muutosturva yli 55-vuotiaille irtisanotuille. Opiskelu työttömyysetuuden turvin helpottuu. Työttömän niin sanotun eläkeputken ikäraja nousee. Mahdollisuus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin poistuu vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiltä.

Valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien Kela-korvauksista poistuu, mutta yksityislääkärin vastaanottokäynneistä saa edelleen korvausta.

Indeksikorotuksia etuuksiin

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtiin 3,5 prosentin korotus jo elokuussa. Vuodenvaihteessa tukia korotetaan 4,2 prosenttia. Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukiin tulee väliaikaisia korotuksia ensi vuoden ajaksi.

Yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskulut. Myös kevään väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia.

Perhe-etuudet 2023



Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä on 31,99 e/pv (aiemmin 30,71 e/pv).

Kansaneläkeindeksiin sidottujen lastenhoidon tukien euromäärät suurenevat 4,2 prosenttia.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan 100 eurolla 1.3.2023 alkaen. Muutos on pysyvä. Tukeen tulee myös indeksikorotus 1.1.2023 alkaen.

Lapsilisiin ei tule korotusta, mutta lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tulee 5 euron korotus vuoden 2023 ajaksi.

Elatustukea ja elatusapua korotetaan elinkustannusindeksin mukaan 8,33 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 186,97 e/kk (aiemmin 172,59 e/kk).

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1263,43 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 315,86 e/kk. Aiemmin määrät olivat 1166,29 e/kk ja 291,57 e/kk.

Opintotuki 2023



Opintotuen vuositulorajoihin tulee vuoden alusta korotus, jonka jälkeen tulorajat ovat noin 20 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2022.

Opintorahaa korotetaan kansaneläkeindeksin perusteella 4,2 prosenttia. Korotus astuu voimaan 1.8.2023.

Opintorahan huoltajakorotukseen tulee 10 euron korotus ensi vuodeksi. Huoltajakorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla, joka saa opintorahaa. Huoltajakorotukseen tulee myös indeksikorotus 1.8.2023 alkaen.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen tulee 0,25 euron korotus. Korotuksen jälkeen tuki on 2,55 euroa aterialta. Näin opiskelijan maksettavaksi perushintaisesta opiskelija-ateriasta jää enintään 2,95 euroa.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksu suurenee 35,80 eurosta 36,80 euroon lukukaudessa vuonna 2023. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan täytyy maksaa maksu oma-aloitteisesti OmaKelassa.

Työttömyysturva 2023



Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 37,21 euroon päivässä (aiemmin 34,50 e/pv). Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Työttömyysetuuden korotusosa on 5,29 e/pv (aiemmin 5,08 e/pv).

Vuoden 2023 lapsikorotuksissa on vuodenvaihteen 4,2 prosentin indeksikorotus ja lisäksi ylimääräinen 20 prosentin korotus, jolla pyritään tukemaan lapsiperheiden ostovoimaa. Ylimääräinen korotus on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Ensi vuonna otetaan käyttöön uusi muutosturvaraha, joka pyrkii helpottamaan uuden työpaikan löytämistä silloin, kun ikääntyvä henkilö irtisanotaan. Muutosturvarahaa voivat hakea 55 vuotta täyttäneet, tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät, joilla on vähintään viiden vuoden työhistoria irtisanovan työnantajan palveluksessa. Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi hakea muutosturvarahaa Kelasta.

Samaan aikaan heikentyy ikääntyvien työttömien mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaan lisäpäiviä eli mahdollisuus päästä ns. eläkeputkeen. Lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1963 syntyneillä nykyisestä 61–62 vuodesta 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Lisäpäivämahdollisuus poistuu vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kaikilta ikäluokilta vuonna 2030.

Opiskelu työttömyysaikana helpottuu. Esimerkiksi lyhyehköt kurssit, pätevöitymiskoulutukset ja kansalaisopiston opinnot eivät vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Myöskään opinnot, jotka suoritetaan työllistymistä edistävän palvelun osana, eivät vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Toimeentulotuki 2023

Toimeentulotukea koskevaan lakiin tulee muutoksia vuoden alusta. Lainmuutos ei puutu perustoimeentulotuen määrään. Tukea korotetaan kuitenkin vuoden alussa kansaneläkeindeksin mukaisesti 4,2 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että yksinasuvan perusosa nousee 22,14 eurolla 555,11 euroon kuukaudessa.

Lisäksi alle 18-vuotiaan perusosaa korotetaan 10 %:lla vuoden 2023 ajaksi.

Yleinen asumistuki 2023

Yleisessä asumistuessa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan, joten hyväksyttävien asumismenojen yläraja nousee vuoden alussa.

Erilliset lämmityskustannukset ja omakotitalon hoitomenot otetaan yleisessä asumistuessa huomioon normien mukaisesti. Normeja korotetaan 57 prosentilla vuoden 2022 tasoon verrattuna. Esimerkiksi yhden henkilön ruokakunnassa erikseen maksettavien lämmityskulujen yläraja on 66 e/kk.

Kansaneläkeindeksin tarkistuksen takia myös asumistuen perusomavastuu pienenee. Hakija voi siis saada täysimääräisen asumistuen suuremmilla tuloilla kuin vuonna 2022.

Eläkkeensaajan asumistuki 2023

Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Vuonna 2023 lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–2,35 e/kk neliömetriä kohden (aiemmin 1,32–1,60 e/kk/m2).

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 32,40 euroon kuukaudessa henkilöä kohden (aiemmin 30,05 e/hlö). Omakotitalon kuukausittaisia kunnossapitokustannuksia hyväksytään 47,84 e (aiemmin 44,37 e).

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 7,8 prosenttia.

Väliaikainen sähkötuki alkuvuonna 2023



Sähkömenoihin on vuonna 2023 mahdollista saada apua. Ensisijainen tapa saada helpotusta menoihin on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta. Sähkövähennykseen on oikeus, kun kotitalouden sähköenergiamenot ovat yli 2000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Jos veroja ei kerry pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea väliaikaista sähkötukea. Sähkötuen omavastuu on 400 e/kk.

Korotuksia eläkkeisiin 2023



Vuonna 2023 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 732,67 e/kk ja parisuhteessa elävälle 654,13 e/kk (aiemmin 703,45 e/kk ja 628,03 e/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 922,42 e/kk (aiemmin 885,63 e/kk).

Myös muihin eläkkeisiin tulee 4,2 prosentin indeksikorotus. Vuonna 2023 lesken alkueläke on 362,04 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 113,40 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 66,61 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 24,48 e/kk.

Rintamalisän määrä on 138,16 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 284,27 e/kk ja parisuhteessa elävälle 248,93 e/kk.

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2023 ansaita 922,42 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Korotuksia vammaisetuuksiin vuonna 2023



Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia vuoden alusta. Esimerkiksi 16 vuotta täyttäneen perusvammaistuki on 102,85 e/kk (aiemmin 98,75 e/kk), korotettu vammaistuki 240 e/kk (aiemmin 230,43 e/kk) ja ylin vammaistuki 465,38 e/kk (aiemmin 446,81 e/kk).

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset 2023



Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä voi edelleen saada Kela-korvausta. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu. Korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Korvauksien poistuminen vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.

Lääkekatto pysyy ennallaan 2023



Lääkekustannusten vuosiomavastuu (lääkekatto) jäädytetään eli siihen ei tehdä kansaneläkeindeksin mukaista tarkistusta. Lääkekatto on siis vuonna 2023 saman suuruinen kuin kuluvana vuonna eli 592,16 euroa. Lääkekaton jäädytyksestä hyötyvät asiakkaat, joiden lääkekustannukset ovat suureet.

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan 2023



Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä suurenee. Määrä on 31,99 e/pv (aiemmin 30,71 e/pv). Myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha suurenee. Määrä on 36,91 e/pv (aiemmin 35,43 e/pv).

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Muutosten tavoitteena on edistää ihmisten työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Kuntoutusrahaa voi 1.1.2023 alkaen hakea aiempaa joustavammin. Asiakas voi saada kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta. Myös kuntoutusrahan hakuaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Matkakorvauksissa uusia käytäntöjä 2023



Matkojen vuosiomavastuukortista luovutaan. Vuoden alusta alkaen Kela ei enää lähetä erillistä omavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun (300 e) täyttymisestä. Korttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta on 25 euroa.

Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, Kela korvaa matkan sinne, mistä asiakas hankkii hoidon. Jos asiakas valitsee hoitopaikkansa terveydenhoitolain valinnanvapauden perusteella, matkoja korvataan rajoitetusti.

Vuoden alusta Kela korvaa matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon vain, jos siellä saatu hoito on Kela-korvattavaa.

Osa tukien koronamuutoksista jatkuu 2023



Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2023 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä PCR-testistä on jatkossakin 100 euroa ja antigeenitestistä 36 euroa. Korvausta voi saada 30.6.2023 asti. Muita koronatartunnan toteamiseksi tehtäviä tutkimuksia Kela ei korvaa enää 1.1.2023 alkaen.

Tartuntatautipäivärahan väliaikaiset muutokset päättyvät



Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2022. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää 1.1.2023 alkaen taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella.

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee



Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 800,15 e/kk (aiemmin 767,98 e/kk). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Lähde: Kela. Lisätietoja tukimuutoksista Kelan verkkosivuilta kela.fi