Keskustelu sähkön kuluttajahinnan kohtuullistamisesta kansalaisille on yltynyt kiistaksi poliitikkojen ja virkamiesten välille. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi joulukuun puolessavälissä, että hallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle tehtävän uusien tukitoimien valmistelusta jo 1. syyskuuta päättyneessä budjettiriihessä.

Tänään tiistaina hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta on kertonut STT:lle, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) antoi toimeksiannon uusien sähkön hintaa koskevien tukitoimien valmistelusta vasta huomattavasti myöhemmin, 13. joulukuuta.

”Ihmettelen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta jatkuvasti tulevia kommentteja ja vastuun siirtelyä”, kommentoi pääministeripuolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.

”Rakentavat aloitteet ja ratkaisuesitykset puuttuvat. Tänään ministeriön virkamies kertoo STT:n uutisessa, että valmistelua ei ole tehty, koska toimeksiantoa ei ole annettu”, Mäkynen kirjoitti Facebookissa tiistaina.

Matias Mäkysen mukaan outoa on myös, miten virkamiesjohtoisesti julkisuudessa sähkön hintaa kommentoidaan.

”Ministeri Lintilä on esillä selvästi virkamiesjohtoa vähemmän”, Mäkynen kirjoittaa.

”Uutisoinnin perusteella jälleen odotetaan, että pääministeri ohjeistaa kutakin valtionhallinnon viranhaltijaa henkilökohtaisesti. Samaa oli ilmassa pandemian akuutin kriisinhoidon aikaan. Kukin ministeri luonnollisesti vastaa omasta hallinnonalastaan.”

Pääongelma on SDP:n varapuheenjohtajan mukaan siinä, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole nähnyt nousevaa hintaa ongelmana vaan ainoastaan sähkön toimitusvarmuuden.

Matias Mäkynen kirjoittaa, että eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisissa läpi vuoden on ollut selvää, että lisätoimia tarvitaan.

”Useat tutkijat eri yliopistoista ovat tarjonneet tukeaan ministeriölle valmisteluun, mutta tuesta on kieltäydytty. Tutkijat ovat joutuneet käymään keskustelua julkisuuden kautta.”

Mahdoton on muuttunut mahdolliseksi

Syksyn aikana hallituspuolueet ovat esittäneet erilaisia ratkaisuja sähkön hinnan kohtuullistamiseksi. SDP:stä on esitetty eurooppalaista hintakattoa ja vasemmistoliitosta niinsanottua Norjan mallia. Molemmat työväenpuolueet ovat pitäneet esillä windfall-veroa, jolla verotettaisiin sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja.

Matias Mäkynen sanoo, että vastaukset ministeriöstä ”olivat tyyliä ’ei mahdollista’ aina, kun hinnan kohtuullistamista esitettiin” ja kertoo antaneensa syyskuun lopussa haastattelun, koska valiokunnassa jatkui käsitys, etteivät riittävät toimet ole etenemässä.

Myöhemmin moni mahdottomaksi todettu asia onkin ollut mahdollinen. Esimerkiksi windfall-vero saadaan säädettyä alun puheista huolimatta.

Matias Mäkysen mielestä on nurinkurista, että puolueet tekevät esityksiä, joita virkamiehet julkisuudessa kommentoivat. Mäkysen mukaan vasta julkinen paine on saanut ministeriön liikkeelle, mutta liian myöhään. Hänen mielestään mukaan nyt on tärkeintä, että uudet toimet etenevät mahdollisimman pian.

”Ministeriössäkin kannattaa keskittyä tulevaan, rakentaviin ratkaisuesityksiin ja kriisitilanteen hallintaan. Olemme yhdessä vastuussa, eikä kenenkään kannata yrittää vastuutaan välttää”, kansanedustaja kirjoittaa.