Villieläinten ja -kasvien sukupuuttoaalto on saanut paljon huomiota kansainvälisen luontopaneelin (Ipbes) raportin kautta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet monimuotoisuustutkimuksen hyvät vaikutukset.

Niinpä Ipbes on kehittänyt oman vaikuttavuustietokantansa, Impact Tracking Database (Track), johon on jo viiden vuoden ajan kerätty tietoa paneelin julkaisemien tutkimusraporttien innoittamista lakien ja säännösten muunnoksista, poliittisista sitoumuksista, tutkimustekniikoista ja niin edelleen.

Ipbesin viestintäpäällikkö Rob Spaull selittää, ettei luontopaneeli voi täydellisesti seurata työnsä vaikutuksia koko maapallon mitassa. Siksi Track on yleisölle avoin: kuka tahansa voi käyttää sitä yhtä hyvin tiedon hankintaan kuin sen jakamiseenkin. Yleisö voi lisätä tietokantaan omia havaintojaan monimuotoisuustutkimuksen vaikutuksista.

– Halusimme tehdä tietokannasta julkisen ja varustaa sen hakutoiminnolla, sillä halusimme antaa kaikille Ipbesistä kiinnostuneille mahdollisuuden kuulla tarinoita työstämme ja sen vaikutuksista. Halusimme antaa heille mahdollisuuden löytää tarinoita, jotka tulevat niin lähelle kuin mahdollista heidän omia prioriteettejaan, Spaull sanoo.

Tähän mennessä tietokantaan on kertynyt viitisensataa esimerkkiä kaikilta maantieteellisiltä alueilta, lähes kaikista valtioista ja eri mittakaavoissa. Vaikutuksia on raportoitu myös yksityiseltä sektorilta. Ipbes kuitenkin korostaa, ettei tietokantaan ole pystytty keräämään aivan kaikkea vaikutustietoa, vaan se on enemmänkin suuntaa antava kuin kattava.

– Track on sikäli arvokas, että se näyttää, miten tieteellä voi olla suora vaikutus. Vaikutuksen ei tarvitse rajoittua vain tieteellisiin julkaisuihin, jotka pölyttyvät kirjastojen hyllyillä. Voi kulua jonkin verran aikaa ennen kuin tutkimus johtaa kouriintuntuviin muutoksiin, mutta tietokannan ansiosta voimme seurata vaikutuksia pitemmän ajan kuluessa, Spaull selittää.

Trackin esimerkeillä on taivuteltu ministeriöitä ja valtion organisaatioita ymmärtämään luontopaneelin ja monimuotoisuustutkimuksen merkitys. Montrealin luontokokouksessa Ipbesillä oli keskeinen asema.

