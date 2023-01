Intialaisten tuomioistuinten monet viimeaikaiset päätökset ovat herättäneet syvää huolta muissa kuin valtaapitävän äärioikeistolaisen hindunationalistisen BJP-puolueen kannattajissa.

Intian korkein oikeus on kenties maailman voimakkain tuomioistuin. Viime aikoina sitä on kritisoitu juttujen epätasapuolisesta käsittelystä.

Intian korkeimman oikeuden uuteen presidenttiin Dhananjaya Yashwant Chandrachudiin kohdistuu paljon toiveita, joiden toteuttamisessa hänellä on kova urakka. Erityisesti sosiaaliaktivistit ja vähemmistöjen edustajat odottavat, että hän jatkaa Intian perustuslakiin kirjattujen vapauksien puolustamista.

– Kansallisen turvallisuuden nimissä sovelletaan jyrkkiä lakeja, joilla rajoitetaan yksilönvapauksia. Terrorisminvastaisten lakien varjolla journalisteja ja aktivisteja on pidätetty ja vangittu vailla todisteita, politiikan tutkija ja Hardnews Magazinen perustaja Sanjay Kapoor sanoo.

Kapoor on huolestunut ennen muuta siitä, että Intian hallitus heikentää valtion instituutioita ja demokratiaa pyrkiessään vaikuttamaan oikeuslaitokseen.

Nimityksensä jälkeen Chandrachud varoitti, ettei hän ole ihmeidentekijä. Jo pelkkä ratkaisemistaan odottavien oikeusjuttujen määrä on pökerryttävä. Hän kertoi myös olevansa huolissaan siitä, että Korkein oikeus on saanut valtavan määrän anomuksia päästä vapaaksi takuita vastaan.

Käsittämätön määrä ratkaisemattomia oikeusjuttuja



Intian oikeuslaitos on valtavan paineen alla. Tuomareita on liian vähän ja eri oikeusasteissa ratkaisemattomien juttujen vuori on pelottavan korkea. Yli 100 000 tapausta on hautautunut oikeusistuimiin yli 30 vuodeksi. Tilannetta kärjistää yksilöiden ja järjestöjen lisääntynyt halukkuus hakea oikeutta oikeudesta.

Tilannetta on pahentanut paikallisoikeuksien haluttomuus myöntää takuuvapauksia hallituksen poliittisille vastustajille. Äskettäin oppositiopuolueen veteraanijohtaja Sanjay Raul vietti vankilassa 100 päivää rahanpesusta syytettynä, kunnes hänet vapautettiin takuita vastaan marraskuussa.

– Uskon, ettei minua olisi pidätetty, jos olisin vain mykkänä seurannut poliittisia tapahtumia. Näyttää siltä, että vain johtavan puolueen politiikkaa vastustavia pidätetään, vankeusaikanaan kymmenen kiloa laihtunut Raul sanoo.

Vaiettu pelko

Oikeuslaitoksen käyttäminen poliittisena työkaluna ja paikallistason haluttomuus päästää oikeudenkäyntiä odottelevia syytettyjä vapaaksi takuita vastaan ovat tukkineet korkeammat oikeusasteet vapautusanomuksilla. Korkeimman oikeuden presidentti Chandrachud selittää haluttomuutta pelolla, että vapauttaminen johtaa päätöksen tehneen tuomarin syyttämiseen ja vainoon.

– Meidän täytyy kohdata tämä vaiettu pelko, sillä jos emme niin tee, alueelliset oikeudet muuttuvat hampaattomiksi ja korkeammat oikeusasteet toimimattomiksi, Chandrachud totesi nimityksensä kunniaksi järjestetyssä juhlassa joulukuussa.

”Vakavasti sairas kansakunta”



Suurin huolenaihe on se, että oikeuslaitoksen nähdään suosivan nykyistä hallitusta. Opposition edustajia vangitaan ja heiltä evätään vapaus takuita vastaan, mutta hallitsevan puolueen ystävät selviävät kuin koira veräjästä murhista ja raiskauksista.

Esimerkkitapauksesta käy joukkoraiskauksista ja murhista syytettyjen yhdentoista miehen vapauttaminen Intian itsenäisyyspäivän ja hyvän käytöksen johdosta viime elokuussa. Miehet oli tuomittu Bilkis Bano -nimisen rikoksen tekoaikaan 19-vuotiaan ja kuudennella kuukaudella raskaana olleen naisen joukkoraiskauksesta ja hänen perheensä, mukaan lukien kolmevuotias tytär, murhaamisesta.

Bano oli perheineen paossa vuoden 2002 Gujaratin mellakoita, joissa hindujoukkiot hyökkäsivät muslimien kimppuun. Intian nykyinen pääministeri oli tuolloin Gujaratin osavaltiopääministeri ja monen mielestä osavastuussa uskontopohjaisesta verenvuodatuksesta, johon äärihindut lähes rankaisematta syyllistyivät.

Kun Banon raiskanneet ja hänen perheensä murhanneet miehet vapautuivat, heitä tervehti vankilan ulkopuolella riemuitseva, makeisia ja kukkaseppeleitä jakanut joukko. Kolumnisti Jawed Naqvi kirjoitti, että kyseessä on vakavasti sairaan kansakunnan tarina.

– Hallinto on kääntänyt selkänsä Banolle. Mediaa ei kiinnosta ja kansalaisyhteiskunta on peloteltu vaikenemaan, ja periaatteet ovat useimmille poliitikoille passé, Naqvi kuvasi.

Valtio hyökkää vähemmistöjä vastaan



Yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö Council on Minority Rights in India (CMRI) julkisti marraskuussa raportin, josta selviää, että lainvalvontaviranomaiset edistävät viharikoksia avustamalla niihin syyllistyneitä, pidättämällä uhreja ja kieltäytymällä ottamasta vastaan rikosilmoituksia.

Asianajaja Kawalpreet Kaur sanoo, että meneillään on Intian valtion hyökkäys vähemmistöjä vastaan. Kuusi kansainvälistä ihmisoikeuksia puolustavaa järjestöä (Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Christian Solidarity Wordwide ja International Dalit Solidarity Network) on julkaissut yhteisen julkilausuman, jossa ne muistuttavat Intian hallitusta siitä, että se ei vielä ole pannut täytäntöön äskeisen YK-raportin suosituksia vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelusta ja kansalaisvapauksien kunnioittamisesta.

Englanninkielinen versio