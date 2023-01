Covid-19 jätti jälkensä Afrikan terveyssektorille, erityisesti siitä kärsivät äitiys- ja synnytyshuolto sekä vastasyntyneiden ja -synnyttäneiden hoito. Laskusuunnassa ollut lapsivuodekuolleisuus kääntyi paikoin jopa nousuun.

Atlas of Health Statistics 2022 -raportissa Afrikan maita kautta maanosan kehotetaan panostamaan erityisesti äitiyskuolemia vähentäviin toimiin.

Äitiyskuolemalla tarkoitetaan naisen kuolemaa raskauden aikana tai 42 vuorokauden kuluessa sen päättymisestä.

Äitiyshuolto vahvasti aliresurssoitu



”Vuonna 2022 WHO tutki 47 Afrikan maata ja totesi, että alueella on keskimäärin 1,55 terveysalan työntekijää (lääkärit, hoitajat ja kätilöt) tuhatta ihmistä kohden. Se on runsaasti alle WHO:n alarajaksi asettaman 4,45 työntekijää per tuhat ihmistä, jonka katsotaan olevan riittävä määrä synnytysten ja yleisen terveydenhuollon hoitamiseen”, raportissa todetaan.

Afrikassa vain 65 prosentissa synnytyksiä on mukana terveydenhuollon ammattilainen. Luku on maailman alhaisin.

Imeväisiä kuolee Afrikassa 72 jokaista tuhatta elävänä syntynyttä vauvaa kohden. Imeväiskuolleisuus on laskenut hiljalleen, mutta raportin kirjoittajien mukaan aivan liian hitaasti. Puolet alle viisivuotiaana kuolevista lapsista menehtyy heti syntymänsä jälkeen.

Ghanassa kampanjoidaan epäasiallista kohtelua vastaan



Ghana avasi viime vuonna kampanjan, jonka tavoitteena on lopettaa kaikki raskauteen liittyvät, ehkäistävissä olevat kuolemat. Kampanjan slogan on ”Nollatoleranssi äitiyskuolemille”.

Ghanan terveysministeriön alaisen GHS:n johtaja Patrick Kuma-Aboagyen mukaan kampanjan tavoitteena on poistaa raskaana olevien naisten ja tyttöjen tieltä esteet ja epäasiallinen kohtelu, jonka seurauksena äiti tai vastasyntynyt voi kuolla tai tahtomattaan raskaaksi tullut nainen tai tyttö päätyä vaaralliseen aborttiin.

Kuma-Aboagyen mukaan kampanja on olennainen osa äitiyskuolleisuuden vähentämistä nykyisestä kolmestasadasta kahdeksasta 100 000 elävänä syntynyttä kohden seitsemäänkymmeneen vuoteen 2030 mennessä.

– Äitiyskuolemien hidas väheneminen on terveysministeriölle, GHS:lle ja sen kumppaneille syvä huolenaihe, Kuma-Aboagye sanoo.

Äitiyskuolemien enteillään pysyvän korkealla tasolla

– Monelle afrikkalaiselle naiselle lapsen synnyttäminen on edelleen riski ja monelta lapselta jää viisivuotissyntymäpäivä näkemättä, WHO:n aluejohtaja Matshidiso Moeti kommentoi Atlas-raporttia.

Moetin mukaan hallitusten on pantava toimeksi.

– Olennaista on, että hallitukset korjaavat radikaalisti kurssiaan, ratkovat ongelmat ja kiihdyttävät vauhtia saavuttaakseen tavoitteensa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa ei ole kyse vain virstanpylväistä, kyseessä on miljoonien ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden perusta.

Raportissa arvioidaan, että Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa vuonna 2030 kuolee edelleen 390 naista jokaista 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Vuonna 2017 globaali äitiyskuolleisuus oli keskimäärin 211 ja Euroopassa 13 kuolemaa 100 000 elävänä syntynyttä kohden.

Raskaus tappaa 800 päivässä



Medway Healthia johtava lääkäri Omotuyi Mebawondu on huolissaan siitä, että vaikka maailmanlaajuinen äitiyskuolleisuus on vähentynyt, kaksi kolmasosaa kuolleista menehtyy Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa joka päivä kuolee 800 naista raskauden ja sen komplikaatioiden seurauksena.

Mebawondun mukaan tärkeintä on varmistaa, että raskaana olevat naiset pääsevät äitiyshuollon pariin, tunnistavat vaaran merkit ajoissa ja synnyttävät ammatti-ihmisen avustamana.

Toinen tapa vähentää äitiyskuolleisuutta on Mebawondun mukaan teknologian käyttö.

– Inhimilliset resurssit Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa pakottavat poliitikot perehtymään teknologiaan, jonka avulla tavoitetaan muutoin vaikeasti saavutettavissa olevat ihmiset.

Teknologian vieminen syrjäseuduille vaatii riittäviä internetyhteyksiä, joiden avulla terveysalan työntekijöitä voidaan kouluttaa hoitamaan myös ongelmaraskauksia.

– On kerättävä tietokanta raskaana olevista naisista köyhillä syrjäseuduilla ja heitä on seurattava teknologian avulla. Lisäksi sitä voidaan käyttää hätätoimien tehostamiseen äitiyskuolemille tyypillisissä vaikeuksissa kuten verenvuodossa, verenmyrkytyksessä ja raskausmyrkytyksessä. Teknologian avulla voidaan tarjota myös kipeästi kaivattuja perhesuunnittelupalveluita, Mebawondu selittää.

