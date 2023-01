Viime maaliskuussa Malawi ilmoitti koleran puhkeamisesta, kun maan eteläosassa sijaitseva aluesairaala kertoi yhdestä tartunnasta. Se oli talven kolerasesongin ensimmäinen tapaus.

Se ennakoi Malawin pahinta kolera-aaltoa vuosikymmeniin. Lähes vuoden ajan kolera on pitänyt maata otteessaan. Tapauksia raportoidaan kaikkialta maasta ja niiden määrä kasvaa.

Aiemmasta poiketen tartunnat lisääntyivät jyrkästi myös kesäkuukausina. Koleraa ei yleensä odoteta kesäisin, jolloin maa on vähiten varautunut siihen.

Terveyskriisien spiraalissa



Tammikuun alkuun mennessä yli 700 malawilaista on kuollut koleraan ja 21 000 saanut tartunnan. Kuolleisuusaste on 3,4 prosenttia; siedettävä luku olisi alle yhden prosentin.

Paikallisen terveyteen ja oikeuskasvatukseen keskittyneen kansalaisjärjestön johtaja Maziko Matemba kuvaa tilannetta hälyttäväksi.

– Maa on terveyskriisien spiraalissa. Aloitimme vuoden 2022 toivoen, että toivumme koronapandemian tuhoista. Jo tammikuussa trooppinen myrsky Ana tuuppasi meitä taaksepäin. Maaliskuussa iski kolera eikä se ole sen koommin jättänyt meitä, Matemba sanoo.

Koleralle hyvät olosuhteet



Taudin pelätään leviävän edelleen sadekauden aikana. Trooppinen myrsky Ana näytteli vuosi sitten merkittävää roolia taudin puhkeamisessa. Ensimmäinen tapaus raportoitiin alueelta, jota rankkasateet olivat piiskanneet. Myrskyn vaikutuksesta 53 000 käymälää romahti, 337 porakaivoa ja 206 vesijohtojärjestelmää vaurioitui.

Vahingot johtivat turvallisen veden vähyyteen ja heikkoon hygieniaan, kuten ulkosalla ulostamiseen, joka pilasi vielä käytössä olleita veden lähteitä.

– Malawi ei ole vielä toipunut tästä katastrofista. Tuhoutunutta vesi- ja hygieniainfrastruktuuria ei ole rakennettu uudestaan, ja tämä on luonut koleralle hyvät leviämisolosuhteet. Lisäksi ennaltaehkäisyjärjestelmä on heikko, emmekä me yleensäkään ota sitä tarpeeksi vakavasti, Matemba toteaa.

Taloudellinen asema vaikuttaa sairastuvuuteen



Apulaisprofessori Save Kumwenda huomauttaa, että myös korkea lämpötila ja sateisuus edistävät koleran leviämistä.

– Lisäksi on sosioekonomisia olosuhteita, jotka edistävät taudinaiheuttajille altistumista, Kumwenda sanoo.

Lähes puolet tautitapauksista on löydetty Malawin pääkaupungista Lilongwesta ja kaupallisesta keskuksesta Blantyresta. Yli puolet kolerakuolemista on tapahtunut näissä kaupungeissa.

Molemmat kaupungit kamppailevat jätehuolto-ongelmien ja ikääntyneiden viemärijärjestelmien kanssa. Niissä on laajoja lähiöalueita, joissa asukkaat ovat riippuvaisia lähteiden, porakaivojen ja jokien vesistä. Ne taas ovat käymälöiden, likakaivojen, rikkoutuneiden viemäriputkien ja ulkosalla ulostamisen saastuttamia.

Lisäksi useimmilla lähiöiden asukkailla ei ole varaa maksaa vesilautakunnille turvallisesta juoma- ja käyttövedestä.

– Monet heistä myös ovat päiväpalkkalaisia, jotka turvautuvat toreilla myytäviin ruokiin. Niiden valmistamisen hygienia- ja sanitaatio-olosuhteet ovat huonot, Kumwenda sanoo.

Epidemiaa torjuakseen Malawi on myöhentänyt kahdella viikolla koulujen alkamista Lilongwessa ja Blantyressa. Sinä aikana yritetään parantaa koulujen vesi- ja viemäritilannetta. Lisäksi avataan lisää hoitokeskuksia, palkataan lisää hoitohenkilökuntaa sekä edistetään hyvää hygieniaa.

