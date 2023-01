Tuhoisasta monsuunista kärsineet pakistanilaiset toivottavat tervetulleeksi avusta annetut lupaukset, mutta haluavat nopeaa ja suoraa apua päästäkseen palaamaan arkeen.

– Tarvitsemme välitöntä apua, sillä tulva on vienyt meiltä kaiken. Menetin 14-vuotiaan poikani ja 12-vuotiaan tyttäreni, kun savesta rakennettu talomme sortui. Viimeiset puoli vuotta 12-jäseninen perheemme on asunut teltassa, kertoo Altaf Shah, päivätyöläinen Sukkurin alueelta.

Shah, 51, kertoo kuulleensa YK:n lupaamasta avusta ja toivoo, että hänen talonsa rakennetaan uudelleen.

Kymmenen miljardia apua tai lainaa



Kesäkuussa 2022 Pakistania ruhjoneet rankkasateet jättivät kolmasosan maasta veden alle ja aiheuttivat valtavia menetyksiä. Tulvissa kuolleista 1 200 ihmisestä joka kolmas oli lapsi.

Tammikuussa kansainväliset rahoituslaitokset, avustusjärjestöt ja kehityskumppanit kokoontuivat Geneveen kansainväliseen Ilmastokestävä Pakistan -konferenssiin, jossa ne lupasivat tulva-alueiden kunnostamiseen, korjaamiseen ja jälleenrakentamiseen yli 10 miljardia euroa. Suurimpien summien takana olivat Islamilainen kehityspankki ja Maailmanpankki.

– Tuhannet ihmiset ovat edelleen kodittomia, ilman ruokaa ja lääkkeitä. He tarvitsevat välitöntä apua, Gohar Ahmed, islamabadilaisen Quaid-i-Azam yliopistonpolitiikan tutkija sanoo. Hän kuvaa monsuunin seurauksia ”ennennäkemättömäksi ilmastokatastrofiksi” ja sanoo sen rikkoneen Pakistanin väestön.

Pakistanin valtiovarainministeri Ishaq Darin mukaan 90 prosenttia luvatuista miljardeista on lainoja, mutta Ahmedin mukaan pakistanilaiset eivät ole huolissaan lainoista tai avustuksista, vaan jälleenrakennuksesta. Hallituksen tulee kehittää läpinäkyvä tapa jakaa avustukset ihmisille, jotka edelleen kärsivät tulvan seurauksista.

Synnyttäjät hätää kärsimässä

Pakistanin tuhoisa monsuuni vaikutti 30 miljoonaan ihmisen elämään, tulvat veivät kodin kahdeksalta miljoonalta ja huuhtoivat mennessään 8 000 kilometriä maanteitä.

Pakistanin kansallinen katastrofiviranomainen (NDMA) raportoi, että 2 000 terveysasemaa on joko vahingoittunut tai tuhoutunut eli noin kymmenen prosenttia maan terveysasemista on pois toiminnasta. Samaan aikaan kahdeksan miljoonaa ihmistä on välittömän avun tarpeessa.

YK:n väestörahasto UNFPA:n arvion mukaan tulvasta kärsivillä alueilla lähes 650 000 naista tarvitsee raskauden ja synnytyksen vuoksi terveyspalveluita. Laskettu synnytysaika on helmikuussa 73 000 naisella.

Opettaja Rozia Begum, 30, kertoo, että olisi tarvinnut lääketieteellistä apua tulvan aikana. Koska sitä ei ollut, hän menetti syntymättömän lapsensa.

– Nyt kälyni on raskaana ja tarvitsee monivitamiineja ja tarkastuksia, jotta synnytys sujuisi hyvin, Beguma sanoo. Hän kertoo tuntevansa synnyttäviä naisia, jotka kärsivät aliravitsemuksesta.

– Luvatut avustukset voisivat helpottaa naisten elämää, jos ne saataisiin heti.

Vihanneskauppias Mushtaq Ali, 42, sanoo, että YK:n tulisi varmistaa heille suora apu. Tulva vei Alin pienen kodin ja hän asuu nyt appensa luona.

– Hallituksen tulisi maksaa ihmisille korvauksia pandemian aikana käyttöön otetun järjestelmän avulla, Ali sanoo.

Lapset elävät kuilun partaalla



Unicefin Pakistanin edustajan Abdullah Fadilin mukaan äkilliset hengitystieinfektiot, jotka globaalisti ovat lasten yleisin kuolinsyy, ovat lisääntyneet tulvien runnomilla alueilla räjähdysmäisesti. Lasten aliravitsemus on edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertaistunut heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana ja 1,5 miljoonaa lasta tarvitsee ruoka-apua selvitäkseen.

Unicefin pyytämästä noin 160 miljoonan euron suuruisesta avusta on saatu kokoon vasta 37 prosenttia.

– Tulvista kärsineillä alueilla elävät lapset elävät kuilun reunalla, Fadili varoittaa.

Lähes kymmenen miljoonaa lasta on edelleen ilman riittävää suojaa ja talvi on vasta alullaan. Fadilin mukaan heitä uhkaavat kylmyyden lisäksi aliravitsemus, hengitystieinfektiot ja ripulisairaudet, jotka yhdessä voivat muodostua kohtalokkaiksi.

Yli 800 000 lapsen seulonnassa kävi ilmi, että heistä 60 000 kärsi hengenvaarallisesta akuutista aliravitsemuksesta, jota täytyy hoitaa käyttövalmiilla terapeuttisella ruualla (RUTF).

Abdul Ghafoor Shoro, Pakistanin lääketieteellisen yhdistyksen (PMA) pääsihteeri vaatii Pakistanin hallitusta ottamaan Unicefin huolet vakavasti.

– Vaadimme välittömiä toimia lastemme hengen ja terveyden pelastamiseksi.

