Aluskasvillisuuden seasta kuuluu yksitoikkoinen ”glug glug” kuin janoinen eläin hörppisi vettä. Ääntely lähtee rikkoutuneesta öljyputkesta, josta pulppuava öljy on muodostanut kasvien vihreän kannen alle paksun lammikon. Lammikosta nousee väkevä polttoaineen haju, joka peittää ympäröivän kasvuston tuoksut.

Öljyä ja maakaasua vuotaa esteettä öljylähteestä, jonka omistaa valtiollinen öljyjätti Petróleos Mexicanos (Pemex) Veracruzin osavaltiossa, Reforma Escolínin kaupungissa. Lähistöllä leimuaa maakaasuliekki, joka valaisee puolipilvistä päivää ja kohottaa jo valmiiksi korkeita lämpötiloja.

Fossiilipolttoaineteollisuutta valvovan Meksikon turvallisuus-, energia- ja ympäristöviraston (ASEA) ja Pemexin katseilta piilossa kaasu palaa öljy- ja kaasulähteiden pilkuttamalla alueella.

Kaasu on metaania, joka lämmittää ilmakehää monin verroin enemmän kuin hiilidioksidi.

– Infrastruktuuri on vanhaa, eikä sitä huolleta. Kun tulee vuoto, kuuluu suhinaa ja sietämätön haju tunkeutuu sisälle asti, sitä on pakko lähteä pakoon, Alkuperäiskansojen kansallisen kongressin edustaja Omar Lázaro kertoo.

Ympäristöviranomaiset eivät välitä



Paikallisilla ihmisillä on vielä hyvin muistissa kesäkuun neljäntenä viime vuonna tapahtunut Pemexin kaasuputken räjähdys. Kaasua vuoti kaksi päivää ja vaikutusalueella syttyi neljä tulipaloa, jotka roihusivat kaksi viikkoa.

– Kuiva pensaikko alkoi palaa eikä meillä ollut sammutusvettä. Sitä paitsi Pemex ilmoitti, että se vetäytyy vastuusta, jos ihmiset omin päin menevät sammuttamaan paloja ja heille sattuu jotain, Lázaro sanoo.

Reforma Escolínin tapaus on osa toistuvaa kuviota. Pemexin ja yksityisten öljy- ja kaasuporausten ja kuljetusten aikana vuotoja tapahtuu, eivätkä ympäristöviranomaiset puutu asiaan. Pemex pitää yllä tietopankkeja vuodoista ja niiden estosuunnitelmista. Niiden tiedoista voi päätellä, että kaikista vuodoista ei raportoida ja että kaasulähteiden ympäristöt pilaantuvat.

Turha valittaa



Pemex on ollut suurin syypää vuotoihin, sillä sen kaasu- ja öljyinfrastruktuuri on valtava. Kaikkiaan maassa on 30 000 öljyn ja kaasun käsittelylaitosta ja 50 000 kilometriä putkistoja.

Papantlan kunnanvaltuuston jäsen Pastora Garcia on turhaan valittanut vuodoista. Hän on toimittanut Pemexille pyyntöjä korjata putkistoja. Vastausta ei ole kuulunut ja vuodot jatkuvat.

– Asiat ovat huonosti täällä, riskejä on paljon. Näin Pemex toimii ja me olemme kusessa. Täällä elää ihmisiä, se huolestuttaa, Garcia sanoo.

Kaupungissa ja sen ympäristössä paikalliset asukkaat kasvattavat sitrushedelmiä, papuja ja maissia sekä karjaa. Saaste haittaa heitä. Seudun maasto näyttää reikäjuustolta, jonka rei’istä pöllähtelee kaasua.

Päättäjien puheet ja teot etäällä toisistaan



Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan maailman metaanipäästäjien joukossa Meksiko oli vuonna 2021 kymmenes. Kesäkuussa 2022 eurooppalaiset tutkijat paljastivat, että Pemex oli joulukuussa 2021 päästänyt 40 000 tonnia metaania porauslautalta Meksikonlahdella.

Pemex polttaa ja vapauttaa kaasua, sillä vailla päästöjen kaappausteknologiaa ja taloudellisia kannustimia teknologian käyttöön yhtiön on kätevämpää vain polttaa ja vapauttaa metaani ilmakehään kuin ottaa se talteen.

Valencian ammattikorkeakoulun tutkija Itziar Irakulis kertoo, että kaasun polttamisen ja varsinkin liekkien sammumisen seuraukset ovat dramaattisia.

– Joka kerta kun näemme satelliittikuvista, että kaasuliekit ovat sammuneet, noin sata tonnia metaania tunnissa purkautuu ilmakehään. Se tekee porauslautasta niin sanotun ultra-päästäjän. Ilmastokriisin uhatessa viimeinen asia, mitä tarvitaan, ovat tällaiset ultra-päästötapahtumat, Irakulis selittää.

Meksikon ympäristölakikeskuksen tutkimuskoordinaattori Anaid Velasco huomauttaa sääntelyn puutteista.

– Nyt metaanista puhutaan aiempaa enemmän, mutta vieläkään asia ei ole edennyt päätöksenteon tasolle. Puheet ja teot ovat etäällä toisistaan, eivätkä päättäjät halua kasvattaa öljyteollisuuden sääntelytaakkaa, Velasco sanoo.

Englanninkielinen versio